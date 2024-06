Il famoso artista si toglie la vita: la moglie era morta ore prima

Varie. Un famoso artista francese si è tolto la vita all’età di 88 anni, poche ore dopo la morte della moglie. Ben Vautier è stato protagonista delle avanguardie del 900 e tra i massimi esponenti del collettivo Fluxus. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa tragica vicenda. (Continua a leggere dopo la foto)

Addio al famoso artista francese: ci ha lasciati Ben Vautier

Grave lutto nel mondo dell’arte: addio al famoso artista francese. Ben Vautier si è tolto la vita a ottantotto anni dopo che, soltanto poche ore prima, anche la moglie 60enne era morta. A rendere pubblica la notizia sono stati i figli del famoso artista, Eva e Francois. La loro madre era stata colpita da un ictus lo scorso lunedì sera, 3 giugno 2024, ed è deceduta nella giornata di ieri, mercoledì 5 giugno 2024. Ben Vautier amava dire che “tutto è arte”. Per tale motivo, al posto delle tradizionali opere, compiva dei “gesti”, delle performance, come stare fermo davanti alla vetrina di una galleria gridando fino a perdere la voce, o organizzare spettacoli mai messi in scena o recital di pianoforte in cui il pianista terminava la sua performance fuggendo. (Continua a leggere dopo la foto)

Ben Vautier, vita e carriera

“La mia arte sarà un’arte di appropriazione. Cerco di firmare tutto ciò che non è stato firmato. Credo che l’arte sia nell’intenzione e che basti firmare. Non sono una macchina da soldi, ma una macchina per la comunicazione”, diceva Ben Vautier. L’artista francese è diventato famoso soprattutto i suoi slogan umoristici, solitamente dipinti in bianco su sfondo nero, scritti con una grafia che ricordava quella di un bambino: “A che serve l’arte?”, “Il nuovo è sempre nuovo?”, “Cosa ci fai qui?”. Si tratta di opere che gli sono valse un posto al prestigioso MoMa di New York oltre ad essere state replicate anche su zaini, astucci o fermate del tram a Nizza. “Sugli astucci dei nostri bambini, su tanti oggetti di uso quotidiano e anche nel nostro immaginario, Ben ha lasciato il suo segno, fatto di libertà e poesia, di apparente leggerezza e travolgente profondità”, ha dichiarato in suo ricordo il presidente francese Emmanuel Macron, in un comunicato.

