Terribile incidente in Italia, scontro tra tre auto: ci sono morti e feriti

Un terribile incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, domenica 9 giugno: tre auto sono rimaste coinvolte. Il bilancio è di 4 persone ferite e due bambini e un morto. Tutto è avvenuto intorno alle 16:10. L’incidente ha sconvolto anche diversi passanti, trovatisi davanti ad una scena drammatica

Terribile incidente in Italia, scontro tra tre auto

Ieri pomeriggio sulla provinciale via Ariana (Sp 600), la strada che mette in collegamento i centri abitati di Velletri e Lariano, è stata purtroppo teatro di un gravissimo incidente stradale, all’altezza del tratto compreso tra gli incroci tra via Redina Ricci e via Arcioni, nel territorio del Comune di Lariano. Stando a quanto si apprende tre le auto rimaste coinvolte: una Fiat Panda, una Jeep Renegade e una Mercedes.

Sulle dinamiche dell’incidente, ancora da chiarire, indagano le forze dell’ordine di Velletri. Da una prima ricostruzione la Panda procedeva verso Lariano e per motivi ancora da accertare avrebbe invaso l’opposta corsia di marcia prendendo in pieno prima la Mercedes e poi la Jeep. Entrambe le vetture viaggiavano in direzione Velletri. (continua dopo le foto)

Morti e feriti

Sul posto sono immediatamente intervenute un’ambulanza, un’automedica e due pattuglie dei Carabinieri della Stazione di Lariano e del Nucleo Radiomobile di Velletri, oltre ai Vigili del Fuoco, chiamati a prestare soccorso ai feriti A perdere la vita nel terribile incidente di ieri è stato un uomo, di 86 anni di Paliano (Frosinone), Vincenzo Dorascenzi.

I feriti sono un 51enne e una 35enne di origini romene, il primo trasportato d’urgenza con l’eliambulanza al pronto soccorso dell’ospedale San Camillo e l’altra accompagnata all’ospedale di Velletri. A bordo della Jeep viaggiavano invece un uomo di Velletri, 40 anni, una 37enne sempre residente a Velletri e due bambini. Tutti e quattro sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli di Ariccia per accertamenti. La salma della vittima è stata trasportata presso la camera mortuaria del policlinico di Roma Tor Vergata, dove nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia. (continua dopo la foto)

Problemi alla viabilità

La circolazione lungo la via Ariana ha subito rallentamenti per svariato tempo per consentire ai soccorritori di prendersi cura dei feriti e alle forze dell’ordine di procedere ai rilievi. Inevitabilmente si sono formate lunghe file in ambedue le direzioni, col traffico che viene indirizzato su percorsi alternativi per ridurre l’impatto sull’intera area.