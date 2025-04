Pronostico Athletic-Manchester United: statistiche difensive e quote

L’attenzione mediatica sulle prestazioni delle squadre di calcio si focalizza spesso sui giocatori più veloci, sugli attaccanti di spicco e sulle strategie offensive spettacolari. Tuttavia, il percorso dell’Athletic in questa stagione evidenzia come una retroguardia solida e ben organizzata possa diventare l’arma segreta per raggiungere i traguardi più ambiziosi. La squadra basca si sta distinguendo come una delle migliori difese d’Europa proprio nel momento più cruciale dell’anno calcistico.

Statistiche impressionanti per la difesa dell’Athletic a San Mamés

Le statistiche parlano chiaro e mettono in luce l’eccezionale rendimento difensivo dell’Athletic:

Solo 26 gol subiti in 33 partite di Liga , il miglior dato del campionato.

, il miglior dato del campionato. Seconda squadra meno perforata tra le cinque principali leghe europee, superata solo dal Napoli (25 gol subiti).

(25 gol subiti). Appena 10 reti incassate nelle 17 partite casalinghe a San Mamés .

. 18 clean sheet stagionali: 11 in campionato, 6 in Europa, 1 in Coppa.

Questo rendimento si riflette anche nella posizione in classifica: la squadra è saldamente al quarto posto e prossima alla qualificazione matematica alle coppe europee, con l’Europa League e la Champions nel mirino.

L’assetto difensivo dell’Athletic si basa su un mix di esperienza e freschezza: Vivian e Yeray rappresentano la spina dorsale del reparto, mentre Paredes e Unai Núñez contribuiscono con sicurezza e solidità. Sulle fasce, Yuri, Adama e Lekue danno profondità e copertura, mentre in porta si alternano con efficacia Simón e Agirrezabala. Fondamentale è anche il contributo difensivo del centrocampo, con Jauregizar, Galarreta e Prados pronti a schermare la difesa.

L’approccio collettivo, basato su una filosofia di gioco in cui tutti attaccano e tutti difendono, permette di mantenere alta la pressione sugli avversari e limitare le occasioni da gol concesse. Negli ultimi dieci incontri tra tutte le competizioni, sono solo quattro le reti subite – la maggior parte su calcio piazzato – a conferma dell’efficacia del sistema.

In vista della semifinale di Europa League contro il Manchester United, va sottolineato come la formazione inglese abbia anch’essa numeri difensivi rilevanti, con appena due reti subite e nessuna sconfitta in questa edizione del torneo. Tuttavia, l’Athletic appare pronta a giocarsi le sue carte, forte di una delle difese più solide del continente.

La fase difensiva dell’Athletic sta vivendo il suo miglior periodo proprio quando la stagione entra nel vivo. I dati confermano la solidità della squadra sia in Liga che in Europa League, con una sola eccezione negativa nella trasferta contro il Besiktas. Le quote delle scommesse riflettono questa forza, con l’Athletic favorito per la qualificazione alla finale, ma attenzione alla solidità del Manchester United.

