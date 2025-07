Home | Mondiale per club, fuori l’ultima sudamericana: Joao Pedro trascina il Chelsea

Il Mondiale per Club 2025 si avvia alle battute finali e al MetLife Stadium di New York è già arrivato il primo verdetto. Il Chelsea conquista la finale con una prestazione solida e autoritaria, mentre il Fluminense vede sfumare il sogno dopo una corsa spettacolare, che lo aveva portato fino alle semifinali eliminando Inter e Al Hilal. Resta da decidere l’altra finalista, con Real Madrid e PSG pronti a sfidarsi il 9 luglio alle 21.

Il Fluminense non si riesce a rendere molto pericoloso, gli inglesi sfiorano il terzo gol ma il conto delle reti di Nicolas Jackson resta ancora zero. Il Chelsea è in finale e potrebbe raccogliere la strana accoppiata Conference League – Mondiale per Club.



(4/4) pic.twitter.com/9lwh0z1A7W — Sportellate (@Sportellate_it) July 9, 2025

Davanti a un pubblico caldo e numeroso, il Chelsea di Maresca regola 2-0 il Fluminense e accede all’ultimo atto del torneo. A decidere l’incontro è Joao Pedro, neo acquisto dei Blues, pagato 60 milioni di sterline al Brighton e cresciuto proprio nel settore giovanile del club brasiliano. (continua dopo la foto)

Due gol per l’attaccante, due siluri sotto la traversa che non hanno lasciato scampo a Fabio, estremo difensore 44enne del Tricolor. Il primo squillo arriva al 17’: Pedro Neto serve un cross respinto male da Thiago Silva, Joao Pedro raccoglie e scarica un destro violento sotto la traversa.

Il Fluminense prova a reagire, con una clamorosa occasione sventata da Cucurella sulla linea. Al 35’ l’arbitro Letexier annulla un rigore per tocco di mano dopo on field review. Si va al riposo sull’1-0, con gli inglesi in controllo ma i brasiliani ancora vivi.

La ripresa segue lo stesso copione: Chelsea in controllo, Fluminense costretto ad agire di rimessa. I cambi di Renato non sortiscono l’effetto sperato, e anzi aprono spazi letali. Al 56’ è ancora Joao Pedro a colpire: lanciato da Enzo Fernandez, si invola per 30 metri e replica l’esecuzione del primo gol, fulminando ancora Fabio. Doppietta dell’ex e gara indirizzata. (continua dopo la foto)

I Blues sfiorano anche il tris con Nkunku e Nico Jackson, ma il risultato non cambia. La squadra inglese domina e si prende la prima finale della sua storia al Mondiale per Club. Il Fluminense saluta il torneo a testa alta, dopo un cammino che ha fatto sognare il Brasile. Ora Maresca attende l’esito della semifinale tra Real Madrid e PSG per conoscere l’ultimo ostacolo verso il titolo.

Leggi anche: