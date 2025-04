Home | Pronostico Champions: statistiche e quote per Barcellona e PSG

La Champions League si avvicina alla fase conclusiva e l’attenzione di tifosi, addetti ai lavori e appassionati di scommesse sportive è tutta rivolta ai club ancora in corsa per il prestigioso trofeo. Mai come quest’anno il format con 36 squadre ha regalato sorprese, emozioni e tanti gol, rendendo l’analisi delle statistiche e delle quote un elemento fondamentale per comprendere chi potrà spuntarla nella volata finale.

Barcellona: miglior attacco e record a un passo

Il Barcellona si presenta alle semifinali di Champions League come una delle squadre più in forma dell’edizione 2024/2025. Il club catalano ha messo a segno la bellezza di 37 gol in 12 partite, un dato che sottolinea l’efficacia del reparto offensivo allenato da Flick. Non è un caso che i blaugrana siano a soli 6 gol dal record assoluto di reti segnate in una singola edizione, detenuto dal Bayern Monaco dal 2020 (43 gol). Tra i protagonisti spiccano Raphinha e Lewandowski, autori rispettivamente di 12 e 11 gol, con il brasiliano che punta a insidiare il record di Cristiano Ronaldo di 17 gol in una stagione e il bomber polacco che ha raggiunto quota 105 reti complessive nella competizione, terzo posto nella classifica marcatori all time con una media di 0,8 gol a partita.

Le quote attuali vedono il Barcellona come favorita sia per la vittoria del torneo (quota 3) sia nella semifinale di andata, dove il segno 1 è proposto a 1.7 dai bookmaker. Una solidità offensiva che potrebbe fare la differenza negli ultimi, decisivi 270 minuti della competizione.

L’altra semifinale vede protagonisti il PSG e l’Arsenal. I parigini partono leggermente favoriti per la vittoria finale (quota 3), ma i Gunners vantano il merito di aver eliminato i campioni in carica e il tecnico più titolato della storia, Carlo Ancelotti. Nel match di andata, l’Arsenal è favorito con una quota tra 2 e 2.1, mentre pareggio e vittoria del PSG sono proposti a 3.4. Interessante anche l’equilibrio delle quote sui gol totali, con sia l’Under 2.5 che l’Over 2.5 fissati a 1.85.

L’Inter, invece, dovrà affidarsi alla migliore difesa del torneo, capace di mantenere la porta inviolata in 8 delle 12 partite disputate, ma parte da outsider con una quota antepost a 5.5.

La fase finale di questa Champions League promette grande spettacolo e incertezza fino all’ultimo minuto. Le quote dei principali bookmaker individuano in Barcellona, PSG e Arsenal le favorite per la vittoria finale, ma il calcio europeo ha spesso regalato sorprese. Segui tutte le nostre analisi dettagliate per non perderti nemmeno un aggiornamento sugli sviluppi delle semifinali e sulla corsa al titolo più ambito!