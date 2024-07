Bus sbanda e precipita nel burrone: morti 8 musicisti

Un terribile incidente stradale ha provocato la morte di 8 musicisti. Il bus su cui viaggiavano è uscito fuori strada precipitando in un burrone. Una strage che ha gettato nello sconforto più totale le famiglie delle vittime. Vediamo insieme una prima ricostruzione di quanto avvenuto fatta dagli inquirenti giunti sul luogo della tragedia. (Continua a leggere dopo le foto)

Perù, bus sbanda e precipita nel burrone: 8 morti

Otto musicisti dell’orchestra Antologia del Folklore sono morti in Perù in un incidente stradale avvenuto nella provincia andina di Tarma. Come riportato da Leggo, il bus su cui viaggiavano è finito fuori strada per motivi ancora al vaglio degli investigatori ed è precipitato in un burrone profondo 200 metri. I componenti del gruppo, in tutto 20, erano partiti dalla città di Oxampampa a termine di una esibizione e rientravano verso Lima. Stando ad una prima ipotesi, l’autista del pullman dell’Orchestra dell’Antologia del Folklore si sarebbe addormentato per la stanchezza.

