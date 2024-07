Addio a Linda, chi era la ragazza morta annegata davanti al fidanzato

Varie. Addio a Linda. La festa del Redentore a Venezia, per il secondo anno consecutivo, è stata segnata da una terribile tragedia. Nella notte di sabato, 20 luglio 2024, mentre la città lagunare era immersa in una delle celebrazioni più attese dell’anno, un terribile dramma si è consumato al Lido di Venezia. Linda Zennaro, una giovane ragazza di ventuno anni residente a Favaro Veneto, è morta annegata nel mare di fronte al faro Rocchetta. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: Tragedia in mare: muore ragazzo di soli 28 anni

Leggi anche: Temporali e forti piogge minacciano l’Italia: cosa sta per succedere

Addio a Linda, chi era la giovane ventunenne morta annegata davanti al fidanzato

Addio a Linda, la giovane ventunenne morta annegata davanti al fidanzato. Secondo quanto riportato da The Social Post, il comandante della polizia locale di Venezia, Marco Agostini, ha confermato la tragedia attraverso i social media, precisando che “Il Redentore non c’entra nulla, salvo che probabilmente è stata l’occasione per un bagno notturno”. Linda Zennaro è stata ritrovata priva di vita all’una e mezza della notte, grazie all’intervento tempestivo dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane ragazza in seguito alla chiamata al numero unico per le emergenze.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva