Ennesima tragedia in mare. Un giovane ragazzo di soli ventotto anni ha perso la vita a Lerici, di fronte alla spiaggia della Venere azzurra. Le cause che hanno portato al suo decesso sono ancora da chiarire e sono attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri. Tra le ipotesi, al momento, ci sono l'annegamento o un malore avuto durante il bagno in mare.

Tragedia in mare, morto un giovane ragazzo di ventotto anni. A trovare il corpo, ormai privo di sensi, è stata una bagnante. Erano le 13:00 del pomeriggio di ieri, domenica 21 luglio 2024, quando la ragazza ha visto il corpo del ventottenne mentre galleggiava sugli scogli. La ragazza ha lanciato immediatamente l’allarme ai bagnini presenti in spiaggia, che si sono lanciati subito in acqua per recuperarlo, lo hanno riportato a riva, sulla battigia, per prestargli i primi soccorsi.

