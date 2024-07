Cade dalla moto in autostrada e viene travolto: chi è la vittima

L’uomo stava viaggiando a bordo della sua moto in autostrada verso la costa ligure per raggiungere la sua famiglia. Il centauro ad un certo punto è caduto dal veicolo, finendo travolto da un’auto. L’incidente è avvenuto nella serata di venerdì 19 luglio 2024. La polizia stradale ora sta indagando per risalire alle cause e sta cercando testimoni che possano aiutare nella ricostruzione della dinamica dell’incidente. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Terremoto, forte scossa di magnitudo 5.5

Leggi anche: Spara dal balcone a dei giovani che festeggiano la laurea: ci sono feriti

Incidente sulla A12, cade dalla moto e viene travolto

L’uomo viaggiava a bordo della sua moto lungo l’autostrada A12, tra Chiavari e Sestri Levante, in Liguria. L’incidente è avvenuto all’altezza del chilometro 37, in direzione Livorno, poco dopo la galleria di Campodonico. Stando ad una prima ricostruzione della polizia stradale, il motociclista avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da chiarire. Un’auto che arrivava da dietro non sarebbe riuscita ad evitarlo e lo ha travolto. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 con ambulanza e automedica, ma per l’uomo non c’era altro da fare che constatare il decesso. Il punto in cui è avvenuto l’incidente non sarebbe coperto dalle telecamere, perciò la polizia sta cercando eventuali testimoni per ricostruire la dinamica. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Spari in spiaggia in Italia: uomini armati di fucile seminano il panico

Leggi anche: Meteo, il caldo ha le ore contate: in arrivo l’anticiclone atlantico

Traffico in tilt sulla A12

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale medico del 118, la stradale e i tecnici dell’autostrada. L’autostrada è stata chiusa in direzione Sestri Levante per consentire i rilievi del caso. Nel tratto interessato dal tragico incidente, fino a tarda sera il traffico era bloccato e si sono registrati fino a 6 chilometri di coda verso Sestri Levante e 3 chilometri di coda in corrispondenza dell’uscita obbligatoria di Rapallo. La tratta è stata riaperta intorno all’una di notte di sabato 20 luglio 2024. Chi era la vittima?

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva