Spari in spiaggia in Italia: uomini armati di fucile seminano il panico

Attimi di paura su una spiaggia in Italia: due uomini sono entrati in azione con in mano fucili a pompa e il viso coperto da caschi integrali. Panico tra i presenti. La polizia indaga per capire quale fosse l’obiettivo dei sicari. (Continua…)

Spari in spiaggia: attimi di paura per i presenti

Ieri pomeriggio, attorno alle 17, due uomini, armati di fucili a pompa, sono entrati in uno stabilimento a volto coperto. Erano pronti per entrare in azione, ma probabilmente non hanno trovato il loro obiettivo. Arrivati al ridosso dell’ingresso, anche per guadagnarsi la fuga, i due uomini hanno deciso di sparare alcuni colpi, almeno due secondo quanto raccontano i testimoni. Per fortuna, però, non c’è nessun ferito. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)