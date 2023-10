Dolore alla pancia, dopo l’ecografia la scoperta choc per una bambina di 11 anni

Una bambina di appena undici anni lamentava dei forti dolori alla pancia. I genitori allora hanno deciso di portarla da un medico per un’ecografia. Quello che hanno scoperto poco dopo è stato davvero incredibile. Mai se lo sarebbero aspettati. La loro vita e quella della bambina è cambiata in un attimo. Tutti sono rimasti a bocca aperta di fronte a quanto avvenuto. (Continua…)

Bambina lamenta dolori alla pancia, l’ecografia fa una scoperta agghiacciante

A Busto Arsizio una bambina di appena undici anni è ricorsa ad un’ecografia perchè da tempo lamentava forti dolori alla pancia. I genitori si sono recati da un medico e dopo l’ecografia hanno fatto una scoperta che ha cambiato letteralmente la loro vita. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Anche i medici sono rimasti a bocca aperta. Un episodio che avviene raramente e ci verrebbe da aggiungere per fortuna. La vita della bambina adesso cambierà totalmente e con essa anche quella dei suoi genitori. (Continua…)

Bambina violentata a 10 anni

Una bambina di soli 10 anni è stata violentata dal vicino di casa 27ennne. Il triste episodio è avvenuto a Busto Arsizio. L’uomo, in carcere dal 22 agosto, in questi giorni ha ricevuto una condanna a dieci anni di carcere e il pagamento di 80mila euro di provvisionale. Egli ha ricevuto una pena superiore a quella richiesta inizialmente dal pubblico ministero. I terribili abusi risalgono a dicembre 2021. Il ventisettenne l’aveva raggiunta mentre giocava con altri bambini e poi l’avrebbe invitata a seguirla in una zona appartata, dove si sono consumate le violenze. In una di queste violenze la piccola sarebbe rimasta addirittura incinta. (Continua…)

Bambina violentata diventa mamma a 11 anni

La bambina violentata dal vicino è diventata mamma a 11 anni. Secondo quanto raccontato dal quotidiano La Prealpina.it, infatti, la gravidanza non sarebbe stata interrotta e la bambina ha dato alla luce il figlio. Il bambino sarebbe stato affidato ad un’altra famiglia e alla undicenne sarebbe stata tolta alla custodia dei genitori.