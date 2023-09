Mondo della musica e della tv italiana in lutto: addio ad uno dei più grandi

Triste lutto nel mondo della musica: si è spento a 77 anni dopo una lunga malattia uno dei più grandi del panorama italiano. Per anni è stato protagonista dell’ambiente musicale. Un’artista multiforme, che ha scritto pagine e pagine di storia. Oggi tutti piangono la sua scomparsa, in particolare la conduttrice televisiva Mara Venier, che sui social ha scritto: “Siamo stati per anni una famiglia felice“. (Continua…)

Lutto nel mondo della musica

Il mondo della musica sconvolto da una triste notizia. È morto all’età di 77 anni un’artista di grandissimo livello. Ha fatto la storia della musica italiana ed ha molto apprezzato nell’ambiente. Era conosciuto da tutti e stimato sia come uomo che come professionista. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Nessuno potrà prendere il suo posto, sia nell’ambiente musicale che nel cuore delle persone che gli hanno voluto bene. Oggi molti piangono per la sua morte. Mara Venier, famosa conduttrice televisiva, ha scritto un messaggio molto commovente sui social: “Siamo stati per anni una famiglia felice“. (Continua…)

Adriano Fabi morto

È morto all’età di 77 anni Adriano Fabi, storico produttore e autore musicale. Per anni ha lottato contro una grave malattia, ma alla fine ha dovuto alzare bandiera bianca. Fabi è stato anche lo storico manager di Renzo Arbore. Nell’ambiente musicale era stimato e apprezzato da tutti. È stato un produttore e un’artista multiforme. Oggi tutti piangono per la sua scomparsa, in modo particolare Mara Venier, che con lui ha passato anni indimenticabili. La nota conduttrice televisiva, infatti, è stata compagna di Renzo Arbore e di conseguenza ha conosciuto anche lui. (Continua…)

Adriano Fabi morto: chi era

Adriano Fabi era un produttore e autore musicale, nonché manager di Renzo Arbore. Si è occupato dei tour dello storico artista napoletano e della sua Orchestra. Ha realizzato lavori discografici anche di altri artisti. Portano il suo nome single tv come “Fantastico 6”, la produzione di Pino Daniele Opera e colonne sonore come “Mark il poliziotto spara per primo”, “L’importante è non farsi notare”, oltre a canzoni come “Fatti più in là” delle Sorelle Bandiera. Ha lavorato anche con artisti del mondo dello spettacolo, come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Maurizio Ferrini.