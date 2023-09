Sport in lutto, la giovane campionessa muore improvvisamente a soli 27 anni

La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà completamente senza parole. Il calcio inglese è in lutto per l’improvvisa scomparsa della centrocampista dello Sheffield United morta a 27 anni per motivi che non sono stati ancora resi noti. La tragica notizia è stata confermata con un comunicato dal club del South Yorkshire, che milita nella Championship femminile. Vediamo nel dettaglio le parole dell’aministratore delegato della squadra. (Continua a leggere dopo la foto)

Sport in lutto, è morta Maddy Cusack: aveva 27 anni

Il calcio inglese è in lutto per l’improvvisa scomparsa di Maddy Cusack, centrocampista dello Sheffield United morta a 27 anni per motivi che non sono stati resi noti. La tragica notizia, come riportato da Fanpage, è stata confermata con un comunicato dal club del South Yorkshire: “Lo Sheffield United Football Club è devastato nel dare la triste notizia della scomparsa di Maddy Cusack. Il Club e la famiglia di Maddy apprezzerebbero un periodo di privacy e non commenteranno ulteriormente in questo triste momento”. Stephen Bettis, amministratore delegato del club, ha dichiarato: “Questa è una notizia straziante per tutti a Bramall Lane. Maddy aveva la posizione unica di far parte di numerosi team dello Sheffield United ed era popolare tra tutti coloro con cui entrava in contatto. La sua personalità e professionalità l’hanno resa un onore per la sua famiglia: ci mancherà molto”. (Continua a leggere dopo la foto)

I messaggi di cordoglio

Il fratello di Maddy, Richard, ha pubblicato un commovente post su Twitter: “La mia bellissima sorella. Che tu possa riposare in pace, Maddy”. Una compagna di squadra ha scritto: “Maddy, non sarò mai in grado di comprendere cosa sia successo. Ho avuto il privilegio di condividere tutto con te: il campo, la tua amicizia, la pista da ballo e, soprattutto, i ricordi. Un giorno guarderò indietro e li rivivrò, amica mia, lo prometto. Mi mancherai così tanto”. L’ex attaccante dello United maschile Billy Sharp, oggi ai Los Angeles Galaxy, ha condiviso le ultime cinque stagioni a Sheffield con la Cusack e non se ne fa una ragione: “Una ragazza così adorabile, una perdita così triste. RIP Maddy”.

La baronessa Sue Campbell, direttrice del calcio femminile della FA, ha dichiarato: “A nome della FA, delle Leonesse, della Women’s Super League e del Women’s Championship, i nostri pensieri e le più sentite condoglianze vanno alla famiglia di Maddy, agli amici, ai compagni di squadra e a tutti allo Sheffield United. Maddy ha rappresentato anche l’Inghilterra a livello giovanile e le renderemo omaggio al momento opportuno. Siamo in contatto con il club e continueremo a offrire loro il nostro pieno supporto durante questo momento incredibilmente triste”.