Televisione italiana in lutto: è morto giovanissimo

Pietro Bellantoni, un giornalista di soli 42 anni, è venuto a mancare nella notte, lasciando dietro di sé una carriera promettente e una comunità addolorata. Ecco chi era questo professionista dedicato e le reazioni e i messaggi di cordoglio provenienti da colleghi, amici e istituzioni.

Un gravissimo lutto ha colpito il mondo del giornalismo e la grande famiglia #Rai. A soli 43 anni (li avrebbe compiuti tra tre giorni…), stroncato da un male incurabile, ci ha lasciati Pietro #Bellantoni, ragazzo splendido, brillante professionista. Lascia un vuoto immenso in… pic.twitter.com/9SUwIjZKCu — Antonello Perillo (@anperillo) September 20, 2023

La Scomparsa di Pietro Bellantoni

Originario di Scilla e residente a Reggio Calabria, Pietro Bellantoni ha iniziato la sua carriera giornalistica nel 2009. Recentemente, nel marzo scorso, era entrato a far parte della redazione del Tgr della Calabria, dimostrando fin da subito il suo talento e la sua dedizione al giornalismo. Purtroppo, la sua carriera è stata interrotta prematuramente da una malattia che lo ha colpito duramente. Nonostante le sfide imposte dalla malattia, Pietro ha continuato a collaborare con la redazione, dimostrando la sua resilienza e la sua passione per il giornalismo. In particolare, era noto per la sua competenza nei temi politici regionali e nazionali, che sono stati al centro del suo lavoro giornalistico.

Il percorso professionale di Pietro Bellantoni

La carriera di Pietro Bellantoni è stata segnata da numerosi successi e contributi significativi all’informazione. Prima di unirsi al Tgr della Calabria, ha lavorato come redattore per circa dieci anni al Corriere della Calabria, uno dei principali quotidiani della regione. Ha anche acquisito esperienza nelle redazioni di Torino dei prestigiosi quotidiani La Stampa e la Repubblica, dimostrando la sua versatilità e la sua abilità nel campo del giornalismo. Nel mondo televisivo, ha fatto parte della squadra di Studio Aperto, guadagnandosi ulteriori competenze nel campo dell’informazione televisiva. Inoltre, ha ricoperto il ruolo di direttore responsabile del sito online Ilreggino.it e coordinatore dell’ufficio stampa della Regione Calabria durante la giunta Spirlì. Il suo contributo al panorama mediatico della Calabria è stato notevole, e il suo lavoro è stato sempre improntato alla professionalità e alla competenza.

Il giornalista Rai Bellantoni morto a 42 anni: il cancro scoperto poche settimane dopo l’assunzione https://t.co/j9eJKzOTVy — Corriere della Sera (@Corriere) September 20, 2023

I messaggi di Cordoglio

La notizia della morte prematura di Pietro Bellantoni ha scosso profondamente la comunità giornalistica, le istituzioni e gli amici. Numerose personalità e organizzazioni hanno espresso il loro cordoglio e la loro stima per il lavoro e l’impegno di Bellantoni. L’Ufficio Stampa della Giunta Regione Calabria ha ricordato Pietro come una figura attenta e presente, che ha svolto un ruolo fondamentale nell’ufficio stampa durante il suo periodo di responsabilità. Anche il Presidente del Consiglio Regionale, Filippo Mancuso, ha espresso il suo dolore per la perdita di un giornalista di talento e ha sottolineato le qualità di analisi di Bellantoni sulla politica e le istituzioni.

Il Partito Democratico della Calabria ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa di Pietro Bellantoni, definendolo un giornalista di razza, dotato di grandi qualità professionali ed umane. Il senatore Nicola Irto ha sottolineato la capacità di Bellantoni di stimolare il dibattito pubblico e di raccontare la realtà della Calabria in maniera imparziale e costruttiva. Anche la Camera di Commercio di Reggio Calabria ha condiviso un messaggio di cordoglio, evidenziando l’importanza del contributo di Bellantoni all’informazione locale.