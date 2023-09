Frecce Tricolori. Nella giornata di ieri, sabato 16 settembre 2023, il velivolo “Pony 4” delle Frecce Tricolori si è schiantato nei pressi della pista di Caselle a Torino. Il velivolo, per cause ancora da accertare, ha perso quota durante le prove per lo spettacolo in programma oggi 17 settembre 2023. Il pilota ai comandi dell’aereo è riuscito ad eiettarsi poco prima dello schianto. L’incidente, però, ha causato la morte di una bambina di cinque anni. (Continua…)

Frecce Tricolori, tragedia a Torino

Durante le prove dello spettacolo in programma oggi 17 settembre 2023, un velivolo delle Frecce Tricolori, il “Pony 4, si è schiantato nei pressi della pista di Caselle, a Torino. L’aereo ha perso quota per cause ancora da accertare. Il pilota ai comandi dell’aereo è riuscito ad eiettarsi poco prima dello schianto. Il tragico incidente, però, ha causato la morte di una bambina di cinque anni. Lo schianto, infatti, ha provocato un enorme incendio, che ha coinvolto un auto che era di passaggio. All’interno c’era la bambina, che è morta, ed altre tre persone che sono rimaste ferite. (Continua…)

Frecce Tricolori, chi c’era a bordo dell’aereo che si è schiantato

Ai comandi dell’aereo delle Frecce Tricolori che si è schiantato nella giornata di ieri c’era Oscar Del Do’. Friulano, classe ’87, Oscar Del Do’ è un pilota del reparto acrobatico dell’Aeronautica militare. Egli presta servizio dal 2019. Prima di questo aveva già prestato servizio al 132esimo Gruppo del 51esimo Stormo di Istrana. Per cause ancora da accertare, il suo aereo ha perso quota e lui è riuscito ad eiettarsi poco prima dello schianto. (Continua…)

Chi è Oscar Del Do’

Oscar Del Do’ dal 2019 è un pilota del reparto acrobatico dell’Aeronautica militare. Ha 36 anni ed è entrato nell’accademia dell’aeronautica nel 2007, un anno dopo il diploma conseguito all’Istituto tecnico Malignani di Udine. Ha ottenuto i primi brevetti di volo in Grecia e poi in Italia, fino all’assegnazione all’Amx International. Ha prestato servizio prima al 132esimo Gruppo del 51esimo Stormo di Istrana, poi è stato selezionato dalle Frecce Tricolori. Ha ricoperto la posizione di ‘Pony 7′, mentre adesso era ‘Pony 4′.