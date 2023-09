La storia che stiamo per raccontarvi vi lascerà senza parole. Sembra davvero la trama perfetta per un film d’amore. Eppure è tutto vero e questa romantica avventura è stata raccontata dal protagonista stesso su TikTok, dove il suo video in pochissimo tempo ha raggiunto oltre 30 milioni di visualizzazioni e migliaia di commenti. Vediamo nel dettaglio che cosa si è inventao quest’uomo per onorare la memoria di sua moglie. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: La famosa 83enne e il giovane marito, dopo l’addio lui rompe il silenzio: la verità è sconvolgente

Leggi anche: Valerio Scanu si è sposato: chi è il marito e la scelta dell’abito

Leggi anche: La famosa cantante si sposa: il futuro marito ha 15 anni in meno

Leggi anche: Mara Venier e il marito Nicola, la bella notizia a Ferragosto: fan estasiati

TikTok, la moglie muore e dopo 5 anni il marito compie un gesto insolito

Un marito che, nonostante la moglie sia morta cinque anni fa, non ha dimenticato l’amore che continua ad unirli, e per renderle omaggio ha deciso didarle un “appuntamento” per colazione. Il video dell’incontro, pubblicato su TikTok, è diventato virale con oltre 30 milioni di visualizzazioni. Come riportato da Leggo, l’utente TikTok @peloncito__loco in un video ha pubblicato sul social network mostra come faccia colazione “insieme” alla moglie morta. Il giovane spiega che sono passati cinque anni dalla sua scomparsa, per questo in occasione dell’anniversario della morte ha deciso di preparare la colazione davanti alla sua tomba, proprio come se fosse un appuntamento. Poi l’uomo ha dichiarato: “Ho portato due tamales, ne mangerò uno per me e uno per lei. Se sapessero quanto ci si sente tranquilli in questo posto. Davvero. Lo consiglio se un giorno avrai la testa piena di cose. Se hai un membro della famiglia, vai a trovarlo, davvero. Sentirai pace e tranquillità”. Il giovane, infine, ha spiegato di essere vedovo ma che si ricorda sempre della sua Melissa. (Continua a leggere dopo la foto)

La reazione degli utenti su TikTok

Il video è diventato virale su TikTok, dove ha totalizzato oltre 30 milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo. Tra i vari commenti si legge: “Mi ha fatto venire voglia di piangere, quello è amore eterno, un amore così bello”, “Amore eterno, lealtà…”, “Non ha sbagliato a sceglierti come marito e come padre dei suoi figli, senza dubbio li ha lasciati in buone mani”. Un gesto romantico che ha colpito positivamente il popolo del web.