Mara Venier e il marito Nicola, la bella notizia a Ferragosto: fan estasiati

Mara Venier marito. Nel giorno di Ferragosto, tantissimi vip hanno pubblicato foto sui social direttamente dalle loro mete estive. Tra questi non poteva mancare ovviamente Mara Venier, famosa conduttrice televisiva. La regina della domenica ha pubblicato uno scatto insieme al marito Nicola Carraro. (Continua…)

Mara Venier marito: la storia d’amore con Nicola Carraro

La vita sentimentale di Mara Venier è stata abbastanza movimentata. La nota conduttrice televisiva è stata legata sentimentalmente in primis all’attore Francesco Ferracini, dal quale ha avuto una figlia, Elisabetta. Ha avuto poi un altro figlio, Paolo, dall’attore Pier Paolo Capponi. Nel 1984 ha sposato Jerry Calà, dal quale si è separata un anno dopo. Successivamente ha avuto una lunga storia d’amore con Renzo Arbore ed una più breve con l’italoamericano Armand Assante.

In seguito, però, la conduttrice ha ritrovato definitivamente il sorriso accanto al produttore cinematografico Nicola Carraro, con il quale si è sposata il 28 giugno 2006. La cerimonia fu officiata da Walter Veltroni. La loro storia d’amore procede a gonfie vele da circa vent’anni. (Continua…)

Mara Venier marito: chi è

Il marito di Mara Venier si chiama Nicola Carraro ed è un importante produttore cinematografico. È nipote di Angelo Rizzoli e da giovane ha cominciato la sua attività proprio nella casa editrice di famiglia. Nel 1977 acquista una considerevole partecipazione della Vides S.p.A e inizia a produrre film. Tra le varie pellicole prodotte da lui ricordiamo sicuramente “Amori miei”, “Cafè Express”, “Cristo si è fermato a Eboli”, “Ad ovest di Paperino” e molti altri ancora. (Continua…)

Mara Venier marito: la foto insieme a Ferragosto

Ferragosto in amore per Mara Venier, che ha pubblicato su Instagram una foto in compagnia del marito Nicola Carraro. I due stanno trascorrendo le vacanze nella Repubblica Domenicana. Sul popolare social network, con la sua immancabile ironica, la nota conduttrice ha scritto: “Buon ferragosto a tutti… tutti tutti… ma proprio tutti“.