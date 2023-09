Valerio Scanu si è sposato: chi è il marito e la scelta dell’abito – Valerio Scanu è ufficialmente un uomo sposato. Il cantante è convolato a nozze in Campidoglio con il suo compagno. La cerimonia si è tenuta il 7 settembre nella Capitale alla presenza di amici e parenti. I due sono una coppia dal 2020, ma solo lo scorso novembre sono usciti allo scoperto. (continua a leggere dopo le foto)

Valerio Scanu si è sposato: chi è il marito e la scelta dell’abito

Valerio Scanu si è sposato: il volto noto di “Amici” si è deciso al grande passo. L’affetto stabile di “Oggi è un altro giorno” è convolato a nozze con Luigi Calcara, 32enne originario di Castelvetrano, in Sicilia. Si tratta di un docente di Ingegneria Elettronica all’Università La Sapienza di Roma. Il matrimonio è avvenuto quasi un anno dopo la proposta dello scorso novembre. La data del 7 settembre non è causale, è stata scelta dalla coppia per un motivo ben preciso: è, infatti, il giorno del compleanno del padre dello sposo, scomparso nel 2020 dopo aver contratto il Covid. (continua a leggere dopo le foto)

Valerio Scanu si è sposato con Luigi Calcara: le foto delle nozze

Luigi Calcara, come dicevamo, è un ingegnere e lavora come docente al dipartimento di Ingegneria astronautica, elettrica ed energetica all’università La Sapienza di Roma. Valerio Scanu e il compagno si sono sposati con rito civile in Campidoglio, nel cuore di Roma. Ad ufficiare la cerimonia è stata Silvia Berri, delegata del sindaco della Capitale. Ad accompagnare in Campidoglio gli sposi le rispettive madri. Tanti amici e parenti tra gli invitati, come appare chiaro dalle foto sui social, che rivelano gli outfit eleganti di Scanu e di Calcara. (continua a leggere dopo le foto)

La serenata la sera prima del matrimonio

Come vuole la tradizione, la sera prima di giurarsi amore eterno, Luigi Calcara ha organizzato una serenata per il suo futuro sposo nel giardino della loro casa. Un momento emozionante davanti ad amici e parenti, che ha stemperato la tensione dei preparativi. Luigi ha cantato il brano “L’emozione non ha voce” di Adriano Celentano. Scanu si è commosso: alla fine della performance i due si sono abbracciati.