Proposta di matrimonio in diretta Tv: la reazione di lei spiazza

Un uomo ha chiesto in sposa la sua donna in diretta Tv. La giornalista era convinta che stava registrando un promo quando invece sullo sfondo, stavano passando le foto di lei e del suo fidanzato insieme. Ad un certo punto l'uomo è entrato in studio con un mazzo di fiori e una scatolina.

Proposta di matrimonio in diretta Tv: la giornalista scoppia in lacrime

La giornalista Cornelia Nicholson stava conducendo il Tg locale del Tennessee, quando è stata interrotta da una fantastica sorpresa. La giovane pensava di registrare un segmento di notizie per il programma del fine settimana su Local 3 News. Tuttavia sullo sfondo sono apparse foto di lei insieme al fidanzato, Riley Nagel. Lei è rimasta scioccata nel vederlo entrare in studio. Riley ha quindi spiegato che quello era il posto giusto per la proposta, visto che si sono conosciuti al telegiornale. Poi, si è inginocchiato e ha pronunciato la fatidica frase: "Cornelia Nicholson, vuoi sposarmi?".

La reazione di Cornelia

Cornelia era in lacrime e ha risposto al fidanzato: “Sto per piangere, sì!”. La giornalista ha quindi abbracciato il suo promesso sposo. Poco dopo la ragazza ha pubblicato un post su Instagram dove mostra l’anello al dito. “Qualcuno chiami Beyoncè e le dica che lui ci ha messo un anello! Non sono più una single ladies! Riley Nagel ti amo e sono così emozionata per il nostro futuro insieme”, ha scritto.