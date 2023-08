Tragedia in autostrada, pullman si schianta contro camion: trenta persone coinvolte

Un gravissimo incidente si è verificato ieri, venerdì 25 agosto 2023, sull’autostrada A4 in direzione di Trieste. Due i mezzi coinvolti nel sinistro stradale: un tir e un pullman. Secondo quanto si apprende, tanti sarebbero i feriti in condizioni gravissime e tanti altri i feriti lievi. Dieci sono le squadre dei vigili del fuoco che hanno prestato soccorso ai passeggeri feriti del bus. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Addio Estate, Mario Giuliacci avverte gli italiani: c’è la data

Leggi anche: Ordinano un caffè e un’orzata al bar, quando vedono lo scontrino si sentono “male”

Incidente sull’A4 a Latisana, pullman contro tir: tantissimi i feriti

Secondo le prime informazioni, sembra che a scontrarsi siano stati un camion frigo con targa polacca e una corriera ucraina con decine di persone a bordo. L’incidente è avvenuto verso le 19:30 di ieri, venerdì 25 agosto, nel tratto a tre corsie della A4 tra Latisana e San Giorgio di Nogaro in direzione Trieste all’altezza del comune di Rivigiano Teor al chilometro 471. In tantissimi hanno prestati soccorso tra cui il personale dell’autostrada, ambulanza, elisoccorso, polizia stradale, i vigili del fuoco e la protezione civile. (Continua dopo le foto)

Leggi anche: Scappano dal ristorante senza pagare ma finisce malissimo per loro: cosa fa il proprietario

Leggi anche: Malore improvviso, poi la tragedia: precipita dal balcone e muore

Schianto in autostrada: il bilancio dell’incidente

Sono quattro i feriti gravissimi, altri dieci in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Il pullman aveva a bordo una trentina di turisti ucraini che stavano rientrando nel loro paese. Non è ancora stato accertato da dove fossero partiti. L’autista del bus e una mezza dozzina di altri viaggiatori, tra cui almeno un bambino, che erano rimasti imprigionati nelle lamiere contorte del bus. Hanno agito dunque i pompieri, liberando prima i 4 feriti più gravi. I feriti riversavano in condizioni serie e sono stati trasportati in l’elisoccorso negli ospedali veneti e friulani. Per almeno un paio le condizioni sono definite critiche, fa sapere Today. (Continua dopo le foto)

La dinamica dell’incidente

“La situazione è grave, due feriti molto gravi sono stati trasportati con i nostri elicotteri in ospedale e stiamo lavorando per togliere altre persone dalle lamiere. In questo momento non abbiamo notizie di vittime. Sembra un tamponamento, ma ancora la dinamica non è stata verificata. Stiamo lavorando”, ha detto Luca Cari, portavoce dei vigili del fuoco, intervistato telefonicamente al Tg2. In serata, il tratto autostradale è completamente chiuso al traffico in direzione Trieste per favorire i soccorsi.