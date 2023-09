La famosa 83enne e il giovane marito, dopo l’addio lui rompe il silenzio: la verità è sconvolgente

La storia del toyboy del cari si infittisce. Ecco che una prima versione racconta dalla 83enne Iris Jones viene completamente smentita dal partner Mohamed che ora ha il coraggio di dire la sua. Ecco le dichiarazioni dei due che faranno luce su quanto è realmente successo.

Leggi anche: Kata scomparsa, svolta choc nel caso: chi sono indagati ora

Leggi anche: Terremoto in Italia, la terra trema ancora: la zona colpita

Gb, 83enne lascia il toyboy: "Meglio il gatto che un narcisista". La storia d'amore tra Iris Jones e il 30enne egiziano Mohamed Ahmed Ibriham aveva fatto scalpore per la differenza d'età. Ora i veleni dietro l'addio. 🙄🤦🏻 https://t.co/TSRT56Y64D — Piergiulio 🚴🏻‍♂️🌵🐝 (@Piergiulio58) September 13, 2023

La storia di Iris Jones e del suo toyboy

La storia parte con il racconto di Iris Jones e di come ha incontrato Mohamed. I due si sono conosciuti in chat afferma. “Il 25 giugno 2019 ho ricevuto un messaggio da Mohamed e siamo diventati amici su Messenger”. Poi Iris Jones continua affermando: “Sentiva che io ero la persona che poteva capire ciò che diceva e che, per questo, gli piaceva confidarsi con me. Io mi sono innamorata immediatamente e, dopo moltissimi messaggi, il 10 luglio 2019 mi ha proposto di sposarlo! Nel novembre del 2019 sono volata al Cairo e l’ho incontrato. Avevo portato con me diverse migliaia di sterline perché mi aveva detto che, a causa del divorzio, aveva molti debiti. Li ho pagati tutti io”.

Leggi anche: La favola di Kiefer e il telefono di Sharapova: così i tennisti danno il proprio contributo nella lotta al Covid-19

🚨Deluded Iris Jones 83 Who Married Foreign Toy Boy

Unemployed 37 y r-old Mohamed Ibriham from Cairo, Egypt Took Almost £70,000 Thousands From Her..

Another romance scammer to get into UK

The authorities should deport him out.https://t.co/qzaVaSLZbA via @Yahoo — NATHAN (@mbga_uk) September 6, 2023

Poi ancora Iris Jones: “Sentiva che io ero la persona che poteva capire ciò che diceva e che, per questo, gli piaceva confidarsi con me. Io mi sono innamorata immediatamente e, dopo moltissimi messaggi, il 10 luglio 2019 mi ha proposto di sposarlo! Nel novembre del 2019 sono volata al Cairo e l’ho incontrato. Avevo portato con me diverse migliaia di sterline perché mi aveva detto che, a causa del divorzio, aveva molti debiti. Li ho pagati tutti io”. E ancora Iris Jones: “Ci siamo divertiti moltissimo in Egitto e ci siamo rimasti un mese, abbiamo provato a sposarci ma non avevamo i documenti giusti. La seconda volta che sono andata, ho preso 15.000 sterline e gliele ho consegnate. La terza volta che sono andato in Egitto finalmente ci siamo sposati. Avevo 40.000 sterline sul mio conto in banca e consegnavo la mia carta di credito a Mohamed ogni giorno”.

Leggi anche: Mario Giuliacci, fuori la verità sul maltempo in Italia: quali sono le regioni a rischio

Leggi anche: Marina e Pier Silvio Berlusconi, cos’hanno fatto per il padre

Elderly 83-year-old pensioner Iris Jones drops bombshell claims about 37-year-old ex-husbandhttps://t.co/6HccfRUTfo — News Tron (@mejo7600) September 5, 2023

Mohamed: “Mi ha usato“

Dopo qualche tempo arriva la replica di Mohamed che racconta un’altra verità. Ecco che confessa: “Da sempre lei si è vantata con tutti, anche con i media di essere ancora attiva sessualmente e, in effetti, avevamo rapporti quasi tutti i giorni. Poi tre mesi fa Iris Jones mi ha buttato fuori dal suo bungalow vicino a Weston-super-Mare. Mi ha usato solo per divertirsi sotto le lenzuola. E ha distrutto la mia reputazione”. Racconta l’uomo: “Adesso nel mondo tutti come un toyboy, ma ho dei sentimenti e ci credevo veramente in questa relazione. In questi anni non ha fatto altro che volere quello da me. Spesso tornavo dal lavoro e non mi dava la possibilità nemmeno di mangiare o farmi una doccia. Mi aspettava nel letto e voleva fare sesso. Per lei sono sempre stato un oggetto e adesso, purtroppo, me ne sto rendendo conto”.