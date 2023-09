La famosissima irriconoscibile mentre fuma una sigaretta: cosa le è successo

La supermodella britannica Kate Moss, icona di stile e bellezza, è stata avvistata a Londra mentre fumava una sigaretta. Lontana dai riflettori, sembra che la Moss stia abbracciando un nuovo look più naturale, che non nasconde il segni del tempo. Scopriamo cosa le è successo e come sta affrontando il passare degli anni.

Leggi anche: Vince 14 volte alla lotteria: il metodo infallibile del matematico

Leggi anche: Gioca per la prima volta alla lotteria, poi accade qualcosa di incredibile

Kate Moss avvistata a Londra

Nel cuore di Londra, la città che ha visto nascere e crescere una delle supermodelle più famose al mondo, è stata avvistata recentemente Kate Moss, ma in una veste sorprendentemente diversa da quella che siamo abituati a vedere. L’irriconoscibile Kate Moss è apparsa in pubblico mentre gustava una sigaretta, una scena che ha catturato l’attenzione dei passanti e dei paparazzi. Kate Moss, nata il 16 gennaio 1974 a Croydon, è stata una presenza costante sulle copertine delle riviste di moda per decenni. Con oltre 300 copertine all’attivo, è diventata una delle supermodelle più riconoscibili e influenti del mondo della moda. La sua bellezza e il suo stile unici l’hanno resa un’icona della moda, un modello da seguire per generazioni di appassionati del fashion. Tuttavia, l’immagine che ci è apparsa recentemente di fronte è ben diversa da quella a cui eravamo abituati. Kate Moss, ora 49enne, sembra aver rinunciato al trucco e alle acconciature elaborate che l’hanno resa famosa. La sua pelle appare naturale e senza l’uso eccessivo di prodotti cosmetici, una scelta che ha colto tutti di sorpresa, considerando il settore in cui ha fatto carriera. Inoltre, la modella britannica continua a mantenere il vizio per il fumo nonostante avesse promesso in passato di smettere. Questo comportamento ha portato a diverse discussioni sulla sua salute, ma sembra che Moss non sia disposta a rinunciare al suo amato passatempo.

Leggi anche: Bimbo di 6 anni sparisce in spiaggia, poi la terribile scoperta

Leggi anche: Kata scomparsa, svolta choc nel caso: chi sono indagati ora

Kate Moss looks unrecognizable while smoking a cigarette during lunch outing https://t.co/ID3iIQr9v8 pic.twitter.com/mgXNzMFAdh — New York Post (@nypost) September 13, 2023

Kate Moss looks unrecognizable while smoking a cigarette during family lunch https://t.co/cOg3tApI6i pic.twitter.com/4A0rwY0dYP — Page Six (@PageSix) September 13, 2023

La top model dice no alla chirurgia estetica

Una delle cose più sorprendenti di questa nuova immagine di Kate Moss è il suo rifiuto di ricorrere alla chirurgia estetica per contrastare i segni del tempo. Mentre molte celebrità optano per trattamenti di bellezza invasivi per mantenere un aspetto giovane, Kate Moss ha scelto di abbracciare il processo naturale di invecchiamento. Questa scelta coraggiosa ha ricevuto l’approvazione di molte persone che credono che la bellezza sia più che la somma delle sue parti fisiche. In un’intervista recente, Moss ha dichiarato: “La bellezza è soggettiva e cambia con l’avanzare degli anni. Non voglio perdere la mia autenticità e la mia individualità cercando di sembrare qualcun altro.” La carriera di Kate Moss è stata eccezionale fin dai suoi primi giorni, quando è stata scoperta da Sarah Doukas, fondatrice dell’agenzia di moda Storm, agli inizi degli anni ’90. Da allora, ha sfidato i canoni estetici del tempo, aprendo la strada a una maggiore diversità nell’industria della moda. La sua influenza è stata così profonda che ha ispirato designer, fotografi e modelle di tutto il mondo. Nonostante il cambiamento sorprendente nel suo aspetto, Kate Moss continua a essere una figura di spicco nel mondo della moda. Il suo stile unico e la sua autenticità la rendono ancora una delle personalità più amate e rispettate nell’industria. Sarà interessante vedere come evolverà la sua carriera e quale messaggio continuerà a diffondere nel mondo della moda e oltre.