Bimbo di 6 anni sparisce in spiaggia, poi la terribile scoperta

Un bambino di 6 anni è sparito in spiaggia. I genitori si sono immediatamente messi alla sua ricerca. Poco dopo è arrivata la terribile scoperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Una tragedia enorme, che ha colpito l’intera famiglia. Adesso sarà veramente difficile andare avanti. (Continua…)

Bimbo di 6 anni sparisce in spiaggia

Quante volte, soprattutto nelle spiagge affollate, capita che un bambino di perde. Per fortuna esiste l’altoparlante del lido, che indica a tutti i bagnanti di prestare attenzione al bambino scomparso. Spesso la situazione si risolve, altre volte invece è capitato che il bambino in questione non è mai più stato ritrovato. Nel tardo pomeriggio di ieri, un bambino di sei anni è sparito in spiaggia. I genitori hanno dato immediatamente l’allarme e poco dopo hanno fatto una terribile scoperta che mai avrebbero voluto fare. (Continua…)

Bimbo annegato in mare

Un bambino di sei anni è sparito in spiaggia ieri pomeriggio. I genitori immediatamente hanno lanciato l’allarme e si sono messi a cercare il piccolo. Poco dopo, però, è arrivata la terribile scoperta: il bambino è annegato in mare. Una tragedia immane che macchia l’estate della famiglia, che adesso dovrà sopportare questa pesante assenza. È difficile andare avanti dopo aver perso un figlio e soprattutto dopo averlo perso in questo modo. Scossi anche i titolari del lido nel quale è bambino si è perso. (Continua…)

Bimbo annegato in mare: dove è successo

La tragedia si è verificata ieri pomeriggio a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, nella zona dello stabilimento Astoria beach sulla costa dell’Alto Adriatico. Il bambino, di origini spagnole e figlio di una coppia originaria del Ghana, si è perso e i genitori l’hanno cercato per circa un’ora. Poco dopo il piccolo è stato trovato in mare, riverso in acqua, privo di vita, non distante dalla riva. Inutili i soccorsi del Suem di Venezia, il piccolo era già morto.