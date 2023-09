Il mondo del teatro colpito da un triste lutto. L’attore è scomparso all’età di 77 anni. La sua morte lascia un vuoto incolmabile. Era una vera e propria istituzione del teatro. Molti hanno preso ispirazione da lui. Oggi tutti piangono la sua scomparsa. Sarà difficile sostituirlo sia come uomo che come artista. (Continua…)

Leggi anche: Sport in lutto, la giovane campionessa muore improvvisamente a soli 27 anni

Leggi anche: Calcio italiano in lutto: addio al giovane campione di 22 anni

Lutto nel mondo del teatro

Oggi il teatro piange uno dei suoi principali artisti. Il famoso attore è morto all’età di 77 anni. Nel mondo del teatro era veramente celebre e per questo motivo la sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile. Nessuno potrà prendere il suo posto. Oltre ad essere un’artista encomiabile, era anche un uomo esemplare. Molti lo ricordano per il suo sorriso contagioso, la sua energia inarrestabile e ovviamente la sua dedizione totale alla scena. Oggi veramente tutti piangono la sua scomparsa. (Continua…)

Leggi anche: Televisione italiana in lutto: è morto giovanissimo

Leggi anche: Calcio italiano in lutto: addio per sempre all’iconica leggenda

Roberto Sturno morto

È morto l’attore Roberto Sturno. Si tratta di una triste perdita per il mondo del teatro, di cui Roberto era un vero e proprio pilastro. Da allievo era diventato maestro, ispirando le nuove generazioni. Roberto era un faro per gli aspiranti attori che si avvicinavano al teatro. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da colmare. Un’artista, un professionista e soprattutto un uomo esemplare. La sua morte giunge all’improvviso, come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. (Continua…)

Roberto Sturno morto: chi era

Roberto Sturno è nato a Roma nel 1946. Ha fatto il suo debutto a teatro in “Macbeth” nel 1971. Nel corso della sua carriera ha lavorato con compagnie e registi di spicco. La sua collaborazione più duratura è sicuramente quella con Glauco Mari, avviata nel 1981 e consolidatasi nel 2005 con la creazione della compagnia Mauri-Sturno. Roberto Sturno ha sempre mostrato una versatilità impressionante sul palco, dove ha portato estro e magia. Una delle sue interpretazioni migliori è sicuramente quella in “Variazioni enigmatiche” di Schmitt, ma anche in “Delitto e castigo” e “Finale di partita”. Sturno lascia due figli, Vanja e Mirò, e sua moglie Stefania Micheli.