Febbre alta e poi la terribile diagnosi: Alessandra muore a 56 anni

Una terribile perdita ha sconvolto la città di Osimo. Alessandra Mammoli aveva solo 56 anni, quando è morta. La donna era molto vicina al mondo dello sport, per questo premiata nel 2018 dal Comune con la civica benemerenza. Alessandra se n’è andata a causa di un brutto male. Moglie di Ernesto e madre di Alessia ed Emma, ha lasciato un vuoto incolmabile nei cuori di chi le voleva bene.

Alessandra muore a 56 anni, le cause

Alessandra era un’ imprenditrice di successo, fino all’anno scorso lavorava nella ditta di famiglia, la Fondipress di Osimo stazione, dove aveva aveva ereditato la passione dal padre Emanuele. Nel 2022 poi, la scelta di vendere l’azienda dopo aver trascorso degli anni difficili. Così decide di dedicarsi completamente alla sua famiglia e alla villa di campagna a San Biagio.

Improvvisamente quest’estate viene colpita da una febbre alta che non le passava mai. Dopo alcuni esami la terribile scoperta di un male incurabile. Dopo settimane di lotta, Alessandra non ce l’ha fatta ed è morta giovedì all’ospedale Torrette di Ancona. (continua dopo la foto)

Alessandra Mammoli

Osimo piange la perdita professionista di successo, una donna vera, coraggiosa, dal cuore immenso, come dimostrano, anche, le diverse occasioni nelle quali con la sua azienda è stata vicina al mondo dello sport. Nel 2018 l’amministrazione Pugnaloni le conferì la civica benemerenza proprio per il successo imprenditoriale.

Alessandra aveva anche provato ad avvicinarsi alla politica durante il primo mandato di Dino Latini sindaco. Entrò nel cda di una società partecipata ma non condividendone la gestione scelse ben presto di dimettersi, perché lei era così, voleva dire la sua e se non ci vedeva chiaro non esitava a dirtelo, anche a costo di andare allo scontro. Alessandra lascia il marito Ernesto e due figlie appena maggiorenni, Alessia ed Emma. Oggi alle 15 si sono celebrati i funerali a San Biagio.