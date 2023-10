“Reazione a Catena”, delirio totale in puntata dopo la vittoria: cos’è successo – Un finale decisamente elettrizzante quello dell’ultima puntata di “Reazione a catena”, il programma di successo di Marco Liorni. Si sono confermate campionesse le Amiche in onda, che sono state davvero bravissime. L’ultima catena del trio è stata perfetta, ineccepibile: la somma è rimasta quasi intatta fino all’ultimo. Poi l’errore clamoroso, che ha portato il montepremi alla metà: 95mila euro. (continua a leggere dopo le foto)

“Le Amiche in Onda” sono state quasi perfette: hanno mantenuto alta la concentrazione sino alle battute conclusive del gioco. Dopo l’errore all’ultima zip di “Reazione a catena” il trio ha visto dimezzato il montepremi. A seguire l’acquisto del terzo elemento e la soluzione al “giallo”: la parola da indovinare era “movida”. Difatti il primo e il terzo elemento per arrivare alla soluzione erano “centro” e “Spagna”. Poco prima del termine della puntata, rivolgendosi alle “Amiche in onda”, Marco Liorni ha esclamato “Ragazze, ieri sera avete sfiorato una vincita altissima, chissà come andrà stasera”. Ed è arrivata la vittoria: si son portate a casa ben 47.500 euro. Le tre, comprensibilmente, son saltate dagli sgabelli per poi abbracciarsi, commosse fino alle lacrime. Una splendida vittoria, emozionante, non c’è dubbio. (continua a leggere dopo le foto)

Mariluna, Valeria e Donatella si erano mostrate bravissime anche al gioco dell’«Intesa vincente»: hanno sconfitto gli avversari ottenendo ben 17 punti; le sfidanti invece sono rimaste ferme a 4 lunghezze. Insomma un terzetto che promette bene! “Le Amiche in Onda” sono molto amate dal grande pubblico, come provano i tantissimi complimenti sui social. Non dimentichiamoci infatti che “Reazione a catena” è uno dei programmi di Raiuno più “commentati” su Twitter. Complice la professionalità di Marco Liorni, che piace ai telespettatori per il suo stile sobrio e affabile. Ovviamente non sono mancate le critiche in questi lunghi mesi di messa in onda, ne ha parlato lo stesso conduttore in un’intervista recente rilasciata a «Repubblica». (continua a leggere dopo le foto)

Un format di successo complice lo stile sobrio di Marco Liorni

“Ci sono state polemiche per i bip. Alla domanda: ‘Cosa prendi alla vecchietta?’, la risposta ‘borsetta’ è stata bippata. La Rai ha deciso che non fosse accettabile, ci sono signore a cui hanno rubato la borsetta. Come ci restano? ‘Cos’è una donna piccola?’, hanno bippato ‘nana’. La risposta era bambina. La gente si arrabbia per i bip, ma ci tantissime sensibilità nel pubblico, possiamo discutere all’infinito. Bisogna tenerne conto. Sui social anche le cose estreme o feroci vanno bene, ma, appunto, è il codice dei social”, ha spiegato il conduttore a «Repubblica».