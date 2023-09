“La prova peggiore di sempre”: Reazione a catena, Liorni rimane senza parole

Da quando i leggendari Dai e Dai hanno lasciato il palco di “Reazione a Catena”, il quiz televisivo condotto da Marco Liorni su Rai 1 è stato al centro dell’attenzione del pubblico. L’iconico trio di campioni è stato eliminato una settimana fa, lasciando un vuoto difficile da colmare. Da allora, la pressione è aumentata su ogni squadra di concorrenti che si è susseguita nel tentativo di dimostrare il proprio valore. L’ultima puntata del programma ha riservato un’altra serie di sorprese, con una raffica di strafalcioni ed errori che hanno sorpreso anche gli spettatori più fedeli.

Posso far finta di star bene ma mi manchi#reazioneacatena pic.twitter.com/aEy7La3cj3 — EnricaC77 🐦 (@EnricaColombo77) September 4, 2023

La fine dei Dai e Dai

La partenza dei Dai e Dai, campioni indiscussi di “Reazione a Catena” per molte stagioni, ha segnato la fine di un’era. Il trio, composto da Marco, Luigi e Alessio, era diventato un’icona del programma e aveva accumulato un montepremi considerevole. Ma si riparte con l’ultima puntata del quiz, e con i campioni in carica, noti come i “Lenticchia Boys”. Questi si sono scontrati con gli sfidanti, le “Comunella”. Tuttavia, la serata si è rivelata decisamente storta per entrambe le squadre. Alla fine della partita, entrambe avevano totalizzato soltanto tre punti ciascuna, un risultato tra i peggiori mai registrati nella storia dello show. Nonostante il deludente risultato, i Lenticchia Boys sono riusciti a mantenere il loro titolo dopo uno spietato spareggio nell’Ultima Catena.

Voglio ringraziare di cuore i Dai e Dai per il mese stupendo passato insieme e per i momenti che resteranno nella storia di #ReazioneaCatenapic.twitter.com/gWiLhduC6k — 𝒦𝒶𝓁𝑜 🌟🪩 (@KaloTwittaCose) August 28, 2023

Il triste epilogo

L’emozione è stata palpabile durante l’Ultima Catena, ma purtroppo i Lenticchia Boys hanno dimostrato di avere una scarsa vena nel gioco dell‘Ultima Parola. Con due indizi, “pieno” e “girato”, hanno risposto in modo errato con la parola “involtino”, mentre la risposta corretta era “inoltrato”. La delusione si è letta chiaramente sul volto di Marco Liorni quando ha annunciato la risposta corretta. Questo errore ha comportato la perdita del montepremi di 32,500 euro, una somma tutt’altro che irrilevante. La reazione del pubblico sui social media è stata spietata. Molti telespettatori hanno contestato aspramente i Lenticchia Boys, accusandoli di non essere all’altezza dei tanto amati Dai e Dai. Il confronto tra le due squadre è diventato un ritornello che riempie le conversazioni online da giorni. La nostalgia per l’epoca dei Dai e Dai sembra ancora molto forte, e la speranza di vedere un nuovo trio di campioni emergere e stabilire una nuova “dinastia” televisiva è palpabile.