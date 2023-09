Enrico Papi, il dolore è infinito: il triste annuncio

Enrico Papi, noto conduttore televisivo e personaggio amato dal pubblico, ha condiviso un messaggio toccante sui suoi profili social, svelando un dolore profondo che lo ha segnato nel corso dell’ultimo anno.

Un ricordo speciale per mamma Luciana

“Ciao mamma, oggi avremmo festeggiato il tuo compleanno, ma tu non ci sei”, sono le parole strazianti che Enrico Papi ha condiviso sui suoi profili social. Accompagnando il messaggio c’è un ritratto della sua amata madre, Luciana Riccioni, realizzato con amore e maestria dal padre Samuele. Una foto che cattura la bellezza di un amore durato oltre 50 anni. Nel settembre del 2020, durante il cuore della pandemia, Luciana è volata via all’età di 81 anni, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di Enrico. I genitori di Enrico Papi, Luciana e Samuele, sono sempre stati per lui un esempio di amore e dedizione. Una storia d’amore che ha resistito alle sfide del tempo e che ha ispirato il figlio conduttore in molti modi, dice il conduttore. Nel giorno del suo compleanno, Enrico Papi ha voluto ricordare la madre con il cuore colmo di commozione. L’immagine di Luciana, immortalata dal marito, diventa un simbolo di quell’amore eterno che ha sempre contraddistinto la loro famiglia.

L’amore di Enrico Papi per la madre

Enrico Papi ha sempre mostrato apertamente l’amore e il rispetto che provava per sua madre. In passato, ha dichiarato: “L’amore che un figlio prova per la propria mamma può essere superato solo da quello che la mamma prova per il proprio figlio.” Queste parole rivelano l’importanza che ha sempre attribuito al rapporto con la sua madre, un legame che è rimasto forte anche quando la mamma non era più fisicamente presente. Nel giorno della scomparsa di Luciana, Enrico Papi ha condiviso un toccante messaggio: “Questa notte sei volata in cielo, ma sappi che sei stata sul regalo più bello che la vita ci poteva dare, mamma, moglie, nonna.” Enrico Papi ha anche condiviso il modo in cui sua madre ha influenzato la sua visione della vita. In un’intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, ha detto: “Cerco sempre di far capire ai miei figli il valore del rapporto coi genitori.” Come padre di due ragazzi, Rebecca e Iacopo, ha sempre cercato di trasmettere loro l’importanza di questo legame. Ha elogiato sua madre per avergli insegnato il gusto di trovare sempre il lato positivo nella vita, nonostante le difficoltà.