Fuori dal coro, aggressione choc a Palermo: è finito in ospedale

Fuori dal coro aggressione Palermo. La nuova stagione di “Fuori dal coro”, programma condotto da Mario Giordano su Rete 4, sta per iniziare. Gli inviati e giornalisti sono già al lavoro per produrre i primi servizi che saranno mandati in onda nella puntata d’esordio. Durante uno di questi servizi, pare che un cameraman abbia subito una violenza aggressione a Palermo, luogo divenuto teatro di un terribile episodio nei giorni scorsi. (Continua…)

Fuori dal coro aggressione Palermo

Durante un servizio per la trasmissione “Fuori dal coro”, condotta da Mario Giordano su Rete 4, il cameraman Massimo Viviano sarebbe stato aggredito e picchiato più volte. L’uomo si trovava a Palermo per realizzare un servizio sui fatti di cronaca avvenuti nei giorni scorsi. Il cameraman sarebbe stato percorso dai familiari di uno degli indagati. L’operatore sarebbe stato portato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia. Il comitato di redazione di Videonews ha espresso la “propria solidarietà all’operatore di ripresa”. (Continua…)

Fuori dal coro aggressione Palermo: cos’è successo

Durante un servizio della trasmissione “Fuori dal coro” sullo stupro di Palermo avvenuto nei giorni scorsi, il cameraman Massimo Viviano sarebbe stato aggredito dai familiari di uno dei ragazzi indagati. Secondo il racconto di Viviano, qualcuno lo avrebbe raggiunto alle spalle, insultato e colpito più volte alla testa con un casco. L’operatore sarebbe stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia e adesso starebbe valutando se sporgere denuncia nei confronti degli autori di questa vile aggressione. (Continua…)

Il comunicato

Il comitato di redazione di Videonews ha espresso solidarietà nei confronti di Viviano, dichiarando: “La propria solidarietà all’operatore di ripresa Massimiliano Viviano aggredito oggi a Palermo durante la realizzazione di un servizio, per il programma Fuori dal coro, sulla vicenda dello stupro di gruppo. Uno sconosciuto lo ha colpito violentemente in testa con un casco e si è dato alla fuga. Purtroppo episodi di violenza sempre più frequenti contro gli operatori dell’informazione”. E ha concluso: “Auspichiamo che le autorità individuino al più presto i responsabili”.