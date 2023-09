Dramma per il cantante italiano, musica sotto choc: la notizia dall’ospedale

Il noto cantante italiano si è lasciato andare ad un annuncio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. L’artista ha pubblicato una foto dal suo letto d’ospedale ed ha spiegato cosa gli è successo. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco. Il mondo della musica è letteralmente sotto choc. (Continua…)

Leggi anche: Drammatico annuncio della famosa modella, le hanno amputato una gamba

Leggi anche: “Malore improvviso”. L’amata vip muore a soli 33 anni

Dramma per il cantante italiano

Il famoso artista si è lasciato un annuncio davvero scioccante. Dal suo letto d’ospedale ha pubblicato un post che ha lasciato tutti a bocca aperta. Molti conoscono i suoi successi, ma pochi conoscevano questo aspetto della sua vita privata. Le sue parole hanno lasciato tutti di stucco. Il post in pochi minuti ha ricevuto centinaia di interazioni. L’annuncio ha fatto il giro del paese e adesso il mondo della musica è letteralmente sotto choc. Quello dell’artista è un grido d’allarme, una sorta di richiesta di aiuto. (Continua…)

Leggi anche: Mamma mostro, orrore sui fratelli gemelli: come l’hanno beccata

Leggi anche: Va a riattivare la luce, poi la tragedia: Paola è morta

Il Cile alcolismo: il suo annuncio

Lorenzo Cilembrini, meglio conosciuto come Il Cile, ha lasciato tutti a bocca aperta con un annuncio a sorpresa sui social. Il noto cantautore ha pubblicato una foto dal suo letto d’ospedale ed ha dichiarato di avere problemi con l’alcool. “La prima volta che bevvi avevo quindici anni, mi ricordo bene: notte di ferragosto sulla spiaggia del mare adriatico di Torrette di Fano e mezzo litro di ‘limoncé’ caldo che vomitai dopo pochi minuti, il giorno dopo promisi a me stesso che non avrei più bevuto. Non è andata esattamente così”m ha raccontato l’artista.

Cilembrini poi ha aggiunto: “Credo che il motivo primario del mio alcolismo sia la timidezza mista all’insicurezza: ho sempre usato gli alcolici per abbattere quella barriera di incapacità comunicativa e terrore del giudizio altrui che mi porto dentro dall’adolescenza. In più sono un alcolista atipico: sono un ‘binger’. Posso stare settimane senza bere ma quando bevo posso andare avanti anche due giorni e continuativamente“. (Continua…)

Il Cile alcolismo: il cantante è finito in ospedale

Sui social, Il Cile ha raccontato di essere finito in ospedale a causa dei suoi problemi con l’alcool: “Sabato 31 agosto 2023, mi è stato detto che (se non voglio morire e sebbene le mie canzoni spesso non ispirino euforia vorrei ancora scriverne un po’) non dovrò più toccare alcool a vita. Ed anche se può sembrare stupido è surreale, quando il dottore mi spiegava tecnicamente di pancreas e cronicità, usando tutti termini che mi rimandavano al mondo ospedaliero, io mi sentivo liberato da un peso enorme”.