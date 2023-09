Mamma mostro, orrore sui fratelli gemelli: come l’hanno beccata

Una donna di 37 anni è stata arrestata con l’accusa di abusi sessuali nei confronti di due fratelli gemelli, minorenni e di aver fumato marijuana con loro. Le indagini sulla donna erano iniziati dopo che la polizia aveva ricevuto una segnalazione anonima sui suoi presunti incontri con gli adolescenti. (continua)

Abusa di due fratelli gemelli di 15 anni

Ashleigh Watts, una donna di 37 anni, madre di due figli, è stata arrestata lo scorso 17 agosto dopo che la polizia ha fatto irruzione a casa sua e ha trovato un ragazzo di 15 anni in boxer, nascosto in camera da letto. Il giovane era sparito da oltre 20 giorni. La donna, è stata accusata di aver abusato sessualmente di due fratelli gemelli di 15 anni che vivevano in una casa vicina e che erano amici di suo figlio, e di aver fumato marijuana con loro. Secondo la testimonianza del marito, una notte, rientrando a casa, avrebbe trovato la moglie in topless e accanto a lei il giovane che fingeva di dormire. (continua dopo la foto)

Il racconto della vittima

Sulla 37enne ora pendono tre capi d’imputazione, tra cui atti osceni con un minore e presunta relazione sessuale con l’adolescente e suo fratello gemello, entrambi 15enni. I genitori dei gemelli e il marito della donna hanno presentato denuncia contro di lei. Se condannata rischia fino a 30 anni di carcere.

Il giovane ha raccontato agli inquirente che lui e la Watts erano innamorati e che quando avrebbe compiuto 17 anni la donna avrebbe divorziato e lo avrebbe sposato. Mentre il fratello, avrebbe confessato alla polizia che Ashleigh Watts lo aveva toccato in modo inappropriato e gli aveva offerto della marijuana.