Gender reveal finisce in tragedia, l’aereo precipita: purtroppo è morto

Un piccolo aereo doveva svelare il sesso del nascituro in un gender reveal. Tuttavia, ciò che doveva essere un momento di gioia si è trasformato in una tragica e scioccante tragedia. Il pilota, Luis Angel, ha perso il controllo dell’aereo, che è precipitato vicino al luogo del party per il neonato. Questo evento straziante ha lasciato tutti senza parole. Ecco cosa è successo.

32-yr-old pilot di£s after his plane cr@shed during a gender reveal stunt in Mexico



A 32-year-old pilot, identified as Luis Ángel N, has di£d after his plane cr@shed during a gender reveal in Sinaloa, Mexico.



🎥: @aviationbrkpic.twitter.com/0m8dFwLvOx — Instablog9ja (@instablog9ja) September 4, 2023

La celebrazione del Gender Reveal

Il gender reveal è diventato un momento significativo durante le gravidanze, un’opportunità per i genitori in attesa di condividere la gioia del sesso del loro futuro bambino con amici e familiari. In Messico, una coppia stava vivendo questa emozionante esperienza, pianificando di rivelare il sesso del nascituro con uno spettacolo aereo. Il piccolo velivolo avrebbe dovuto lanciare un fumo colorato, azzurro o rosa, per annunciare se il neonato sarebbe stato un maschio o una femmina. Ma la gioiosa anticipazione si è trasformata in orrore quando l’aereo, pilotato da Luis Angel, ha improvvisamente perso il controllo. Mentre la scia rosa si sollevava nel cielo per annunciare la nascita di una bambina, le ali del velivolo si sono staccate, causando una caduta in picchiata. In pochi istanti, l’aereo è precipitato e il pilota, il 32enne Luis Angel, ha riportato gravi ferite.

The pilot identified as Luis Angel "N", when approaching the hacienda the pink smoke came out that revealed that a girl would be born and later the plane went into a dive. https://t.co/7h4xXREABa pic.twitter.com/ktuf06H9s7 — FL360aero (@fl360aero) September 3, 2023

Luis Angel è morto

Dopo l’incidente, Luis Angel è stato immediatamente trasportato in ospedale, ma purtroppo le sue ferite si sono rivelate troppo gravi. Il giovane pilota è deceduto poco dopo il ricovero. Questa tragedia ha gettato un’ombra profonda sulla festa che era stata pianificata con tanto amore e speranza. Le autorità stanno attualmente indagando sulla dinamica di questo terribile incidente. Cosa ha causato la perdita di controllo dell’aereo e il distacco delle ali? Queste sono domande che cercano risposta mentre cercano di comprendere come una festa così gioiosa possa trasformarsi in un evento così straziante. Dopo lo schianto, gli invitati alla festa non si sono immediatamente resi conto di ciò che era accaduto. Erano impegnati a festeggiare la notizia del sesso della bambina in arrivo. Solo quando qualcuno ha notato l’incendio in corso dopo l’incidente, gli sforzi per spegnere le fiamme e cercare di salvare il pilota sono stati attivati. Ma purtroppo, ogni sforzo è stato vano, e Luis Angel è stato tragicamente perso.