Zaira Nara, gli scatti bollenti sui social mandano i fan in delirio

Dopo un’estate trascorsa in alcuni dei luoghi più belli del mondo (Ibiza, Formentera, Thailandia e tanti altri), Zaira Nara torna a Buenos Aires e regala ai suoi fan degli scatti bollenti condivisi su Instagram. La modella 35enne ha posato seminuda sui social, dove ha ricevuto un’infinità di complimenti. (Continua dopo le foto)

Zaira Nara senza veli su Instagram, le foto hot della modella

Nonostante Wanda Nara sia seguitissima, di certo Zaira non vive nell’ombra della sorella. La popolarità della modella ha avuto una clamorosa impennata. All’inizio dell’estate, Zaira contava su poco più di 5 milioni di followers: ora sono ben 6,3 milioni. Forse merito degli scatti che pubblica che sono sempre più sensuali. Nell’ultima foto condivisa sui social, la sorella di Wanda si mostra senza veli. Zaira è apparsa con la schiena totalmente nuda, di profilo, con la mano sinistra a coprire il seno. Tantissimi i like e i commenti a quest’ultima foto. (Continua dopo le foto)

Chi è Zaira Nara

Classe 1988, Zaira Nara è la sorella minore di Wanda Nara e come lei è nata a Boulogne Sur Mer, comune argentino nella provincia di Buenos Aires. Modella, showgirl e attrice di teatro, oltre che influencer. Ha esordito da giovanissima come modella, poi è passata alla televisione: ha partecipato a Bailando 2010, Bailando 2011, e La Cocina del Show. Si è distinta anche come attrice teatrale e la rivista FHM l’ha inserita nella classifica delle donne più sensuali del 2010. (Continua dopo le foto)

Zaira ha una relazione con il giocatore di polo austriaco Jakob Von Plessen dal 2015. La coppia ha due figli: Malika (nata nel 2016) e Viggo Silvestre (nato nel 2020). A differenza della sorella maggiore, Zaira ha un buon rapporto con suo padre, Andrés, ma ha svelato che non cercherebbe di mediare tra lui e sua sorella