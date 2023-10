Elio Servo, addio improvviso a “Uomini e Donne”: l’annuncio sui social – Elio Servo ha deciso di lasciare “Uomini e Donne”. Il Cavaliere del Trono Over con un video condiviso sui suoi profili social ha fatto sapere che non tornerà al dating show di Canale 5 condotto da Maria de Filippi. Un annuncio a sorpresa arrivato poche ore fa. Nessuno si aspettava che l’uomo abbandonasse il seguitissimo programma. (continua a leggere dopo le foto)

Elio Servo, uno dei protagonisti del Trono Over di “Uomini e Donne”, ha deciso di abbandonare la trasmissione. Il cavaliere, che ha dato modo di parlare di sé soprattutto per i numerosi scontri avuti con Tina Cipollari, ha annunciato a sorpresa poche ore fa, tramite un TikTok. “Un caro saluto a tutti, io lascio senza aver trovato l’amore. È vero, lì non si trova, e allora basta così. Vado via. Grazie a tutti”. Con queste parole Elio Servo ha annunciato ai telespettatori che non tornerà nel parterre maschile del Trono Over. Una notizia che ha spiazzato tutti quanti. (continua a leggere dopo le foto)

Elio Servo lascia “Uomini e donne”: “Vado via…”

Elio Servo si è fatto notare al programma di Maria De Filippi soprattutto per i continui battibecchi con Tina Cipollari. L’ultimo risale alla puntata dello scorso 18 settembre quando il Cavaliere ha tentato di fare pace con l’opinionista. Un’iniziativa che è stata però mal digerita dalla Cipollari. Nelle battute iniziali della nuova edizione di “Uomini e donne”, Elio Servo non ha intrapreso alcuna particolare conoscenza. Nella puntata del 26 settembre l’uomo ha dichiarato che le mancate esterne con le protagoniste del parterre femminile sarebbero, a detta sua, da attribuirsi a Tina Cipollari. Come prova di quest’impressione, le parole di una sua cara amica, che gli avrebbe scritto un messaggio che recitava così: “Nessuna donna si avvicinerebbe temendo di entrare nel tritacarne Tina, sarebbe un suicidio”. (continua a leggere dopo le foto)

Si è fatto notare per i suoi continui scontri con Tina Cipollari

Si conclude dunque il percorso a “Uomini e donne” di Elio Servo. Nato a Napoli il 19 novembre 1958, sotto il segno dello Scorpione, l’uomo ha dunque 65 anni. Il cavaliere vive a Bacoli. Tra le altre curiosità sappiamo del suo attaccamento agli azzurri del Napoli. Un’altra sua grande passione? L’amore per la barca. Che altro sappiamo di lui? Il cavaliere lavora nel campo petrolifero e nell’impiantistica industriale.