“Relazione finita, siamo incompatibili”. Addio alla famosa coppia di Canale 5

Una delle coppie che più ha fatto parlare di se nell’edizione di quest’anno di Temptation Island, è stata qualla formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero. La coppia stava insieme da 5 anni ed erano sul punto di sposarsi, ma dentro al programma qualcosa di inaspettato li ha separati e durante il falò di confronto hanno deciso che la loro relazione fosse giunta al capolinea. Usciti dal reality i due hanno deciso di frequentare i single conosciuti all’interno del villaggio e così Mirko ha intrapreso una relazione con Greta Rossetti, mentre Perla con Igor Zeetti. Tra questi ultimi sembrava andasse tutto bene fino a che lei non ha confessato la verità sulla loro storia.

Perla e Igor non stanno più insieme

Tramite alcune storie Instagram, Perla Vatiero ha confessato che non ci sarà nessun ritorno di fiamma con l’ex fidanzato Mirko. Rivelazione fatta dopo che la ex coppia si è incontrata per chiarire alcuni aspetti rimasti in sospeso dopo la fine di Temptation Island. Poi ha precisato che “sono stata assente dai social perché ho voluto prendere un po’ di tempo per me stessa e per metabolizzare quello che sta succedendo nella mia vita.” (continua dopo la foto)

“Mi sembra giusto che vi metta al corrente della nostra situazione. Io e Igor siamo in crisi già da quindici giorni. La nostra frequentazione è finita perché ci siamo resi conto di essere incompatibili a livello caratteriale ma è una persona a cui io voglio un mondo di bene e ci tengo tantissimo”(continua dopo la foto)

Perla Vatiero, a Roma con le amiche di Temptation Island

“Lui mi è stato tanto vicino in determinate situazioni e per qualsiasi cosa io ci sarò sempre. Non abbiamo motivo di litigare oppure odiarci. Per come sono fatta io non mi va di spiegare nei minimi dettagli le motivazioni perché penso che determinate cose sono private. Io ora ho raggiunto Vitto qui a Roma, tra poco vado a cena. Questo programma mi ha levato tanto, ma mi ha anche dato tanto, perché mi ha fatto conoscere delle persone stupende e visto che è stata una settimana pesante mi godo questi giorni in tranquillità a Roma.” Perla ha così concluso il suo racconto e ha spiegato che ora è decisa a rilassarsi con le ragazze conosciute dentro il programma e godersi qualche giorno di relax nella capitale.