Grande Fratello, l’annuncio choc della regia: chi ha abbandonato la casa

L’annuncio del “Grande Fratello” arriva come un fulmine a ciel sereno: “Ha abbandonato la casa“. La concorrente ha deciso di lasciare definitivamente il gioco. È entrata nel confessionale e non è più uscita. Dopo un po’ di tempo, la regia ha annunciato la decisione della concorrente. Tutti sono rimasti senza parole. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. La decisione è arrivata dopo la visita del fidanzato. (Continua…)

“Grande Fratello”, la concorrente abbandona la casa

La concorrente del “Grande Fratello” ha abbandonato definitivamente il gioco. La decisione è arrivata come un fulmine a ciel sereno. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. I suoi fan sono veramente delusi. L’hanno sostenuta sino ad oggi ed hanno ricevuto una brutta sorpresa. Dopo la visita del suo fidanzato, la concorrente non ha retto ed ha deciso di lasciare definitivamente il gioco. L’annuncio del “Grande Fratello” ha spiazzato anche gli altri concorrenti del noto reality show. (Continua…)

Oriana Marzoli abbandona il Grande Fratello

Dopo il successo ottenuto in Italia, Oriana Marzoli, seconda classificata del “GF VIP” 7, ha deciso di partecipare allo stesso reality in Spagna. La sua esperienza, però, è giunta al termine. La modella ha deciso di lasciare definitivamente il gioco dopo la visita del suo fidanzato, Daniele Dal Moro. Oriana è entrata nel confessionale e non è più uscita. Poco dopo, gli autori hanno annunciato agli altri inquilini della casa: “Oriana ha abbandonato il gioco“. Tutti sono rimasti a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato. Delusione per i fan che l’hanno sostenuta sino ad oggi. (Continua…)

Cos’è successo con Daniele

Daniele Dal Moro, fidanzato di Oriana Marzoli, è stato ospite del “Gran Hermano”, ma non ha potuto incontrare la sua compagna. Gli autori, infatti, avevano proposto ad Oriana di incontrare il suo fidanzato in cambio di 12mila euro in meno dal montepremi finale. La modella, però, ha deciso di rifiutare perchè sarebbe stato scorretto nei confronti degli altri concorrenti del gioco. Daniele su tutte le furie se l’è presa con tutti, in particolare con il Grande Fratello spagnolo. Poco dopo è arrivata la decisione improvvisa di Oriana, che ha lasciato definitivamente il gioco.