Grande Fratello confessionale Anita. Nei giorni scorsi è stato trasmesso in diretta per errore il confessionale di Anita. La ragazza stava sparlando di una delle sue coinquiline e l’audio è stato diffuso per sbaglio. I fan del noto reality show si sono scagliati contro gli autori. L’errore è molto grave e rischia di mettere a repentaglio la credibilità del programma. (Continua…)

“Grande Fratello”, trasmesso per sbaglio il confessionale di Anita

L’equilibrio nella casa del “Grande Fratello” è durato veramente poco. La tensione adesso si taglia con il coltello. Molti concorrenti sono ai ferri corti. Le discussioni sono all’ordine del giorno. Anita, ad esempio, ha avuto un duro confronto in puntata con Heidi. Tra le due sono volate parole grosse e la discussione pare sia proseguita anche dopo la puntata. Gli autori del programma, però, si sono resi protagonisti di un errore imperdonabile. Per sbaglio hanno trasmesso il confessionale di Anita. La ragazza stava sparlando proprio della sua coinquilina. I fan del programma si sono scagliati contro gli autori. (Continua…)

Cosa ha detto Anita nel confessionale

Nei giorni scorsi, come abbiamo detto, è stato diffuso per sbaglio l’audio del confessionale di Anita. La concorrente del “Grande Fratello” stava sparlando di Heidi, con la quale pare non scorra buon sangue. Nel confessionale, Anita avrebbe detto: “Voi (riferito agli autori ndr.) ogni volta mi mandate sempre Heidi di là, così io poi non riesco mai a chiarirci, lo fate apposta. Lo so che è il vostro lavoro e va bene così”. Le parole di Anita, pronunciate nel segreto del confessionale, purtroppo per lei hanno fatto il giro del web a causa di un errore degli autori. (Continua…)

Bufera contro gli autori

Una parte del pubblico del “Grande Fratello” si è scagliato contro gli autori per l’errore commesso con Anita. Secondo qualcuno, gli autori avrebbero commesso volontariamente l’errore per mettere ulteriore zizzania tra le due concorrenti del reality show. Noi, invece, crediamo nella buona fede degli autori del programma, che sono veri e propri professionisti.