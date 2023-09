Fedez, dopo l’operazione parla il chirurgo: cosa rischia ora

Fedez è stato ricoverato in ospedale a causa di due ulcere che gli hanno causato un’emorragia interna. Il cantante ha rischiato grosso, ma per fortuna l’intervento dei medici è stato tempestivo. Adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento e presto potrà anche riabbracciare la sua famiglia. Nel frattempo, il chirurgo ha rotto definitivamente il silenzio, parlando della condizione del cantante. (Continua…)

Fedez ricoverato in ospedale

Il noto cantante Fedez, nella giornata di ieri, è stato ricoverato in ospedale. Quando la notizia si è diffusa è stata un fulmine a ciel sereno, soprattutto per i fan dell’artista che temevano una ricaduta della malattia. Per fortuna, invece, non si è trattato di tumore, bensì di due ulcere che gli hanno provocato un’emorragia interna. Fedez è stato ricoverato immediatamente in ospedale e l’intervento dei medici per fortuna è stato tempestivo. Adesso le sue condizioni sono in netto miglioramento. Il cantante ha anche rotto il silenzio sui social, ringraziando tutto il personale medico che l’ha assistito. (Continua…)

Fedez, le parole del chirurgo

Il responsabile della chirurgia del pancreas del San Raffaele, dove Fedez era stato ricoverato la scorsa primavera, ha rilasciato un’intervista al Corriere, nella quale ha dichiarato: “Quello che gli è successo non credo sia collegato in alcun modo alla sua malattia di base, per cui non sta facendo nessuna terapia, ed è una cosa che può accadere a qualsiasi persona. Come aveva raccontato Federico stesso, l’operazione è stata importante con l’asportazione della maggior parte del duodeno, cistifellea, testa del pancreas e un pezzo di intestino. Pur avendo eliminato diversi organi e visceri, viene ricostruita la continuità fra i vari segmenti dell’apparato digerente. Certamente si può vivere bene, come Federico dimostra da splendido testimonial, ma è anche uno degli interventi più complessi da effettuare e restano comunque delle accortezze che i pazienti devono rispettare“. (Continua…)

Il chirurgo lancia l’allarme

Nonostante le condizioni di Fedez siano migliorate e il peggio sembra passato, il chirurgo ci ha tenuto a sottolineare che quanto successo al noto cantante potrebbe accadere nuovamente. Il marito di Chiara Ferragni, dunque, dovrà stare molto attento. Questa volta è riuscita a “scamparsela”, la prossima potrebbe essere davvero compromettente.