Nelle scorse ore una concorrente del Grande Fratello ha pronunciato un’esclamazione che avrebbe dovuto evitare. A poche ore dalla diretta di stasera, lunedì 2 ottobre 2023, e la ragazza rischia già grosso. A farglielo notare Massimiliano Varrese. Proprio l’attore avrebbe fatto una battuta che ha scatenato il commento che probabilmente stasera sarà sotto lente d’ingrandimento. (Continua dopo le foto)

“Grande Fratello”, Letizia Petris a rischio squalifica

I gieffini si trovavano nel tugurio e ad un certo punto Massimiliano si sarebbe “lamentato” con Letizia, facendole una battuta. “Questa si alza alle quattro del pomeriggio”, ha detto l’attore. Lei ha subito reagito con un’imprecazione, come si vede nel video condiviso qui in basso. In più ha spiegato di non aver chiuso occhio durante tutta la notte. Massimiliano Varrese ha subito cambiato sguardo. “Ma stiamo scherzando. Anche gli altri non hanno dormito”, ha affermato. (Continua dopo le foto)

Letizia rischia la squalifica?

Sembra proprio di sì. Almeno questo è quanto vorrebbero molti utenti che hanno commentato il video di quanto è successo. Ricordiamo che lo scorso anno, il GF non si era fatto tanti problemi a squalificare i concorrenti, anche ad un passo dalla finale. Era successo sia ad Edoardo Donnamaria che a Daniele. All’inizio del programma invece avevano lasciato il reality Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci. (Continua dopo le foto)

La faccia di Massimiliano e Paolo che si blocca 😬 all'imprecazione di Letizia 🤣🤣🤣

Il TERRORE #GrandeFratello pic.twitter.com/1OfvP0wbyl — 🔸 Direttrice Attilia 👣 (@quellicomeme71) October 1, 2023

Il timore di Letizia Petris al “Grande Fratello”

Letizia Petris qualche ora fa aveva dato vita ad un lungo sfogo, durante il quale aveva spiegato dubbi e perplessità. “Io ci sono rimasta veramente male perché quando siamo usciti ieri alla festa tutti contenti Arnold mi ha detto che adesso sta veramente bene. Quindi se noi adesso andiamo in casa è ovvio che siamo quelli “mal visti”, si trovano tutti molto bene. Io sono emotiva, tanto, mi fa soffrire questa cosa. Ho paura che non ci sia più quell’equilibrio che avevamo creato in Casa. Io mi affeziono molto. Io sono vera, sono gli altri che devono imparare a equilibrare i rapporti. Non sono perfetta, ma ho un grande pregio: credo tantissimo nelle emozioni e nei sentimenti. Quelli non me li toglie mai nessuno”, ha ammesso la ragazza.