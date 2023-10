Gene Gnocchi, lite in diretta con Paola Perego e Simona Ventura: cos’è successo

Gene Gnocchi ha sbottato contro Paola Perego e Simona Ventura durante la diretta di Citofonare Rai2 di questa mattina, lunedì 23 ottobre 2023. La scena della lite è stata ripresa in più siti di gossip e gli utenti sono rimasti sbigottiti. Dopo aver sbottato contro le colleghe, il comico ha preso la giacca e ha lasciato lo studio infuriato. Tutto questo di fronte ad un pubblico incredulo. Cos’è successo? (Continua dopo le foto)

“Citofonare Rai2”, lite in diretta Tv: Gene Gnocchi esplode contro Paola Perego e Simona Ventura

Gene Gnocchi ha letteralmente sbottato con Paola Perego e Simona Ventura durante la puntata di questa mattina di Citofonare Rai2. Il conduttore si è infuriato con le due conduttrici e non si è fermato neanche quando le colleghe gli hanno ricordato che il programma era in diretta. Gene è esploso quando ha notato che lo spazio televisivo per il suo intervento era stato cancellato a causa dei tempi dilungati dalle due conduttrici. Il comico ha quindi spiegato che quello doveva essere il suo momento ma le due hanno affermato che i tempi erano stretti. Gene non ci ha più visto. (Continua dopo le foto)

La sfuriata di Gene Gnocchi

“C’è il mio pezzo in scaletta, dovevo fare top e flop”, ha affermato il conduttore seccato. Paola Perego ha quindi cercato di calmarlo. “Gene, scusa, abbiamo fatto Ballando e i tempi si sono allungati”. Ma Gnocchi ha continuato alzando i toni. “Ho capito, però, adesso mi dicono che non si fa ma perché non si fa?”. La Perego non poteva credere alle sue orecchie. “Ma stai scherzando?”. “No, non sto scherzando perché prima c’era un altro sondaggio e non l’abbiamo fatto per dei motivi che io non so. Ogni volta si taglia qualcosa. A questo punto qua fatevela voi la trasmissione, fatevela voi”, ha risposto Gene Gnocchi. Il conduttore si è alzato dalla sedia ed è uscito dallo studio borbottando. “Possiamo parlarne con calma?”, ha domandato Paola Perego. “Parlarne con calma un corno!”, la risposta che ha ottenuto. (Continua dopo le foto)

È successo tutto così in poco tempo ✈️ #citofonarerai2 pic.twitter.com/XPuvCkqpYE — trashtvstellare (@tvstellare) October 22, 2023

Gene Gnocchi, cos’è successo veramente

Dopo la sceneggiata, il comico è apparso sui social per spiegare cos’è successo. “Grazie a Simona e Paola che sono state due attrici fantastiche, dovevo prendere un treno e per questo ho fatto quella scena”, ha scritto Gene Gnocchi. La sceneggiata che è andata in onda questa mattina su Rai2 era in realtà una gag.