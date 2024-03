Il figlio vip si è laureato a 22 anni: la felicità della famosa mamma

Il figlio della vip si è laureato a 22 anni in Economics and Business alla Luiss Guido Carli di Roma con voto 107. La donna dello spettacolo ha pubblicato immediatamente una foto sui social, scrivendo: “Adoro, Ale si è laureato“. (Continua…)

Il figlio della vip si è laureato

Gioia immensa per la famosa donna dello spettacolo. Il figlio si è laureato in Economics and Business alla Luiss Guido Carli di Roma. La showgirl ha espresso tutta la sua felicità sui social, scrivendo: “Adoro, Ale si è laureato“. Tra i commenti sono arrivati gli auguri dei fan, ma anche dei colleghi della donna, che si sono complimentati con il figlio. A 22 anni ha raggiunto un bellissimo traguardo. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)