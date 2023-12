Home » Tutti pazzi per Andrea, il figlio vip incanta l’Italia intera

Sui social tutti pazzi per Andrea, figlio della famosa coppia vip. Nonostante abbia solo 13 anni ha già tantissime estimatrici. I suoi occhi hanno incantato le fan. Mamma gongola, papà è fiero di lui. E pensare che fino a poco tempo fa i genitori evitavano di mostrarlo sui social per proteggere la sua privacy. Oggi invece c’è la fila per vederlo. (Continua…)

Leggi anche: Veronica Peparini, spunta una rara foto del figlio Daniele

Leggi anche: Il calciatore italiano aspetta il quarto figlio: “Ma il più piccolo ci ha lasciato”

Tutti pazzi per Andrea

Andrea, figlio della famosa coppia di vip, ha incantato tutti sui social. Il 13enne è da poco sui social, ma ha già conquistato tutti. I genitori fino a poco tempo fa proteggevano la sua privacy, adesso hanno deciso di lasciargli campo libero e lui sui social avvia anche alcune dirette. Ha moltissime fan, che sono letteralmente pazze di lui. Al momento, però, non sappiamo se il cuore di Andrea sia occupato o meno. Il papà ha amato diverse donne nella sua vita, chissà se lui seguirà la stessa via. (Continua…)

Leggi anche: “Mio figlio è morto”: il devastante annuncio del famoso attore

Leggi anche: È nato Ascanio: quarto figlio per la bellissima di Canale 5 e il marito

Anna Tatangelo figlio, Andrea conquista tutti

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno avuto un figlio, Andrea. Il ragazzino oggi ha 13 anni e da poco è sui social. Fino a poco tempo fa, infatti, i genitori proteggevano la sua privacy ed evitavano di esporlo sui social. Adesso, però, Andrea è cresciuto e lui stesso usa i social, anche se con moderazione. I fan sia di mamma che di papà sono letteralmente pazzi per lui. Andrea è veramente bello ed ha conquistato tutti con i suoi splendidi occhi. Sono tutte pazze di lui e siamo sicuri che ci sarà la fila per corteggiarlo. (Continua…)

Gli occhi della nonna

Andrea ha gli occhi chiari e somiglia molto alla nonna. Nè Anna né Gigi, infatti, hanno gli occhi chiari. È un ragazzino molto dolce e soprattutto intelligente. In una recente diretta sui social improvvisò un’intervista al padre e fu davvero molto bravo. Con la mamma, invece, si diverte a guardare film e a coccolarla. Non ce ne vogliano gli altri figli di Gigi, che sono sicuramente tutti molto simpatici, ma Andrea è il più bello.