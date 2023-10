È nato Ascanio: quarto figlio per la bellissima di Canale 5 e il marito

Fiocco azzurro per la famosa influencer e imprenditrice campana e suo marito. La ragazza si è fatta conoscere dal grande pubblico italiano prendendo parte al noto programma di Canale 5 Temptetion Island, ovvero il reality in cui diverse coppie mettono alla prova il loro amore prima di compiere un passo importante come il matrimonio o mettere su famiglia. L’arrivo del quarto figlio era stato annunciato nel maggio scorso attraverso i social lasciando i fans della coppia a bocca aperta poichè sembrava che l’ex protagonista di Temptation Island volesse fermarsi a tre. Invece, in queste ore è natoil piccolo Ascanio. (Continua a leggere dopo la foto)

Leggi anche: È nata! Fiocco rosa per l’amata coppia di Vip italiani

Leggi anche: Fiocco rosa per la super coppia vip: “È nata Mavie”

Leggi anche: Fiocco rosa per la famosa di Canale 5: è la prima figlia per lei

Leggi anche: Fiocco azzurro a “Uomini e Donne”, l’ex protagonista diventa mamma per la terza volta

Fiocco azzurro in casa D’Avanzo-De Angelis: è nato Ascanio

Fiocco azzurro in casa D’Avanzo-De Angelis con l’arrivo del quarto figlio Ascanio. Parto programmato per l’ex protagonista di Temptation Island, moglie di Emanuele D’Avanzo ed imprenditrice, oltre che influencer. La campana si è mostrata pochi istanti sui social subito dopo il parto e nonostante il dolore, ha riferito ai followers che tutto è andato per il meglio. Il papà su Instagram ha scritto: “Benvenuto al mondo piccolo amore di papà non vediamo l’ora di darti tutto l’amore che meriti! I tuoi fratellini non vedono l’ora di vederti . 30/10/2023 ore 8.57 kg 3,150”. L’arrivo del quarto figlio era stato annunciato nel maggio scorso attraverso i social lasciando i fans della coppia a bocca aperta poichè sembrava che l’ex protagonista di Temptation Island volesse fermarsi a tre: Beatrice Emma, Enea e Adria. Il destino ha invece voluto che la giovane coppia riprovasse la gioia di una nuova nascita ed ecco l’arrivo del secondo ometto di casa. (Continua a leggere dopo la foto)

I commenti dei fan

Il post del papà del piccolo Ascanio ha fatto il pieno di like e commenti. Tra i vari messagge dei fan si legge: “Auguri di cuore ragazzi, benvenuto Ascanio”, “Auguri, benvenuto principe”, “Auguroni sarà bellissimo come i suoi fratellini”, “Benvenuto al mondo nella tua bellissima famiglia” e “Benvenuto al mondo Ascanio un abbraccio grande a tutte e sei”. Sicuramente una volta tornati a casa, mamma e papà presenteranno il nuovo arrivato anche ai loro fan con post, storie e video tutti da gustare. Per ora Emanuele D’Avanzo si è limitato a postare il fiocco nascita del suo principino.