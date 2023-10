Il mondo del calcio si colora di rosa con l’arrivo della figlia del noto calciatore brasiliano. La coppia ha condiviso con i loro follower i primi scatti di una famiglia felice, poche ore dopo la nascita della bambina. Neymar e Bruna Biancardi sono diventati genitori della piccola Mavie. Il calciatore è già papà di Davi Lucca, nato da Caroline Dantas nel 2011. I suoi tifosi si sono emozionati davanti alla foto postata su Instagram e immediatamente hanno iniziato a fare il tifo anche per l’ultima arrivata in famiglia. (Continua a leggere dopo la foto)

Neymar e Bruna Biancardi genitori: è nata la figlia Mavie

Neymar e Bruna Biancardi hanno annunciato sui social la nascita della loro prima figlia insieme, Mavie. La coppia ha condiviso con i loro follower i primi scatti di una famiglia felice, poche ore dopo la nascita della bambina. Su Instagram hanno scritto: “La nostra Mavie è arrivata a completare la nostra vita. Benvenuta, figlia mia! Sei già molto amato da noi.. grazie per averci scelto”. Neymar e Bruna Biancardi per annunciare l’arrivo della piccola Mavie avevano scritto: “Sogniamo la tua vita, pianifichiamo il tuo arrivo e sapere che sei qui per completare il nostro amore rende le nostre giornate molto più felici. Arriverai in una bella famiglia, con un fratello, i nonni e le zie che ti vogliono già tanto bene! Vieni presto piccola, ti aspettiamo!”. I fan del calciatore sono rimasti senza parole davanti a questi scatti dolcissimi. (Continua a leggere dopo la foto)

Qualche curiosità in più sul calciatore

Neymar, classe 1992, è un calciatore brasiliano, attaccante dell’Al-Hilal e della nazionale brasiliana. Soprannominato O Ney dai tifosi brasiliani per l’assonanza con O Rei, soprannome di Pelé, è cresciuto nel Santos, con il quale dal 2009 al 2013 ha vinto tre campionati Paulisti, una Coppa del Brasile, una Coppa Libertadores e una Recopa Sudamericana. Nel 2013 si è trasferito al Barcellona, dove ha conquistato due campionati spagnoli, tre Coppe del Re, una Supercoppa spagnola, una UEFA Champions League, una Supercoppa UEFA e una Coppa del mondo per club FIFA. Dal 2017 al 2023 ha militato nel Paris Saint-Germain, che lo ha acquistato per la cifra record di 222 milioni di euro, rendendolo il calciatore più costoso di sempre. Con quest’ultimo si è aggiudicato quattro campionati francesi, tre Coppe di Francia, due Coppe di Lega francesi e tre Supercoppe francesi.

Con 79 gol realizzati, è il miglior marcatore nella storia della nazionale brasiliana, con cui ha partecipato a tre edizioni della Copa América (2011, 2015 e 2021) e a tre del campionato mondiale (2014, 2018 e 2022). Nel 2016, alle Olimpiadi di Rio, ha trascinato la nazionale al primo oro olimpico della sua storia. Ha vinto inoltre la FIFA Confederations Cup 2013 giocata in casa. Più volte candidato al Pallone d’Oro, a livello individuale ha vinto nel 2011 e nel 2012 il premio di calciatore sudamericano dell’anno, assegnato dal quotidiano El País. Ha inoltre conquistato la Bola de Ouro 2011, dopo essere stato nominato nella miglior squadra della Bola de Prata. Ha vinto anche il FIFA Puskás Award 2011 per il miglior gol dell’anno, realizzato contro il Flamengo. È stato inoltre inserito per due volte nel FIFA FIFPro World XI, nel 2015 e nel 2017.