Europa League, le probabili formazioni di Atalanta-Liverpool

Europa League – L’Atalanta è a un passo dalla semifinale, ma ora deve misurarsi nel match di ritorno con il Liverpool. Vediamo tutto ciò che c’è da sapere sulla partita ai quarti di finali prevista per stasera. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Il Como punta la Serie A, il manager Suwarso: “Modello Disney e stadio nuovo”

Leggi anche: Juve in Serie B? Corona inarrestabile: la rivelazione che sconvolge tutti

Atalanta-Liverpool: tutto sul match

La situazione sembra rosea per l’Atalanta che solo una settimana fa ha battuto il Liverpool (0-3) ad Anfield. Ora la squadra di Bergamo torna sul suo campo per la partita di ritorno. Il vantaggio acquisito le rende possibile concedersi di perdere con due reti di scarto, ma Gasperini sembra volerla vedere in un’altra ottica. L’allenatore ha infatti definito quella di questa sera come “la partita più importante della storia”. Sarà comunque necessario non “sedersi sugli allori” e dare per scontata la vittoria soprattutto considerando l’abilità della squadra di Jurgen Klopp che più di una volta è riuscito a dar prova di epiche rimonte. (Continua a leggere dopo la foto…)

Leggi anche: Inter, i preparativi per la festa Scudetto: concerto a San Siro e nuovo inno

Dove e quanto vedere l’incontro

L’Atalanta cercherà di aggiudicarsi la vittoria in casa e il pass per la semifinale di Europa League battendosi contro il Liverpool. L’incontro è previsto per stasera, giovedì 18 aprile e il calcio d’inizio sarà alle ore 21. A dirigere la sfida Gewiss Stadium sarà l’arbitro francese François Letexier affiancato dagli assistenti Mugnier e Rahmouni. Quarto ufficiale Gaillouste. Al VAR Brisard, AVAR Delajod. Ma vediamo ora quali potrebbero essere le formazioni delle due squadre che si sfideranno stasera a Bergamo.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva