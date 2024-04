Il Como è molto vicino alla promozione in Serie A. La squadra allenata da Cesc Fabregas nella scorsa giornata ha ottenuto un’altra vittoria molto preziosa. Il manager Suwarso ha raccontato quali sono i segreti del successo e soprattutto quali sono gli obiettivi futuri in caso di promozione. (Continua…)

Como, le parole del manager Suwarso

In Serie B, oltre al Parma, brilla la stella del Como, club di proprietà del gruppo indonesiano Djarum rifondato nel 2017. La squadra è allenata da Osian Roberts e Cesc Fabregas. L’ex stella del calcio spagnolo ha militato per un po’ tra le fila del Como, salvo poi passare alla guida tecnica. Grazie ai suoi consigli e agli investimenti della società, la squadra ha cambiato marcia e oggi vira spedita verso la Serie A. Il Como occupa la seconda posizione in classifica e gli mancano ancora pochi punti per festeggiare la promozione.

Nel frattempo, il manager Suwarso ha spiegato quali sono i segreti del successo e gli obiettivi futuri in caso di promozione del club: “Il nostro progetto ha come riferimento Disney: parchi a tema, film, studios, media e merchandising. Tutto connesso in un’unica fase. La stessa cosa che dobbiamo fare nel Como.

Il Como era un piccolo progetto legato alla città, oggi è un’industria. L’Italia guarda più al mercato interno che quello globale. Se la Premier incassa cinque volte di più non è perché ha un calcio migliore, ma perché vende meglio i suo prodotto nel mondo: il calcio italiano è più forte, ma fuori non se ne accorgono. Poi c’è il progetto dello stadio: a breve la proprietà approverà il progetto da presentare al Comune. Non sarà uno stadio per il Como, aperto due o tre giorni al mese, ma per la città, con aree commerciali e sanitarie”.