Inter, i preparativi per la festa Scudetto: concerto a San Siro e nuovo inno

Festa Scudetto Inter 2024. Tutto pronto per la consegna della seconda stella. L’Internazionale Milano si prepara ai grandi festeggiamenti. Già nella prossima giornata, quando ci sarà il derby di Milano, l’Inter potrebbe festeggiare la vittoria dello scudetto e soprattutto della seconda stella. Nel frattempo fervono i preparativi: dal concerto a San Siro fino al nuovo inno. (Continua…)

L’Inter è ad un passo dal vincere lo scudetto. Se la squadra di Simone Inzaghi dovesse vincere nel derby contro il Milan, i nerazzurri sarebbero ufficialmente campioni d’Italia. In caso di pareggio o sconfitta sarà solo questione di tempo. L’Inter potrebbe festeggiare lo scudetto la settimana dopo. È per questo motivo che fervono i preparativi per festeggiare la vittoria dello scudetto, ma soprattutto per la seconda stella.

La società è in contatto con il Comune e la Prefettura per organizzare la festa. Se il titolo dovesse arrivare nel derby contro il Milan, la festa scatterebbe il giorno dopo con il bus scoperto da San Siro fino al Duomo, dove ci saranno i saluti ai tifosi dalla Terrazza 21. Per l’ultima giornata di campionato, invece, la società starebbe organizzando un maxi concerto a San Siro e, stando alle indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta, dovrebbero esserci artisti del calibro di Max Pezzali, Andrea Bocelli e Tananai. Per l’occasione pare che possa essere presentato anche il nuovo inno della squadra.