Il prestito di Oaktree scadrà tra poco più di un mese. Per questo motivo, Steven Zhang è costretto a trovare un’alternativa e avrebbe provato un colpo a sorpresa. Il presidente nerazzurro starebbe trattando la cessione dell’Inter a un membro della dinastia saudita regnante Al-Saud che ha il suo perno nel principe ereditario Mohammed bin Salman. (Continua…)

Inter, il retroscena sulla cessione agli arabi

L’Inter potrebbe finire nelle mani degli arabi. Steven Zhang starebbe trattando la cessione del club con un membro della famiglia reale. La notizia è stata riportata dal Corriere della Sera. La trattativa sarebbe stata condotta in prima persona dal presidente dell’Inter con l’ausilio delle banche d’affari Goldman Sachs e Raine. La notizia, come scrive il Corriere, avrebbe trovato parecchi riscontri, ma al momento si tratta ancora di un’indiscrezione e come tale da prendere con le pinze.

Nella trattativa tra Zhang e gli arabi, infatti, ci sono tantissimi nodi da sciogliere e il primo riguarda proprio Oaktree, che costringe l’Inter a una corsa contro il tempo dando a Zhang un margine necessariamente ridotto, economico e temporale, per trarre il massimo dalla eventuale cessione. Il futuro dell’Inter, però, potrebbe finire in mani arabe.