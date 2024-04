L’Inter vince lo scudetto nel derby col Milan se… tutte le combinazioni. Alla fine del comapionato di Serie A 2023/24 mancano ancora è sette giornate, ma vista la vittoria con l’Udinese, si delinea la possibilità concreta perché l’Inter vinca lo scudetto nel derby del 22 Aprile contro il Milan. Il gol realizzato in extremis da Davide Frattesi nella trasferta di Udine ha virtualmente cucito la seconda stella sulle magliette dell’Inter. La squadra di Simone Inzaghi attende ora l’ufficialità matematica. Che potrebbe arrivare proprio nel big-match contro il Milan. Prima, però, sarà necessario il successo dei nerazzurri nel match casalingo di domenica 14 Aprile contro il Cagliari. (Continua a leggere dopo le foto)

Mentre l’Inter attende il Cangliari, il Milan affronterà in trasferta il Sassuolo, impantanato invece nella lotta-salvezza con i due pareggi consecutivi contro Udinese e Salernitana. A seconda dei risultati di Inter-Cagliari e Sassuolo-Milan si delineano tre possibilità. Nel primo caso di vittoria dell’Inter sul Cagliari, i nerazzurri festeggerebbero lo scudetto battendo il Milan nel derby, a prescindere dal risultato della sfida tra i rossoneri e il Sassuolo. Nel secondo caso di vittoria dell’Inter sul Cagliari e pareggio/sconfitta del Milan, ai nerazzurri basterebbe anche un pareggio nel derby per vincere il titolo. Infine, nel terzo caso di vittoria del Milan e pareggio/sconfitta dell’Inter con il Cagliari, i nerazzurri non potranno vincere lo scudetto nel derby, dovendo rimandare l’appuntamento al turno successivo contro il Torino. Se, infatti, Milan e Inter dovessero arrivare a pari punti a fine stagione, lo scudetto sarà assegnato tramite spareggio tra le due capolista.