Calciomercato Inter, occhi su un ex obiettivo del Milan: i dettagli – Dopo Zielinski e Taremi, i vertici dell’Inter stanno monitorando anche Hermoso come possibile colpo. Il difensore è ancora in scadenza di contratto con l’Atletico Madrid. Ci sono però dei rivali da tenere d’occhio, dalla Juventus al Napoli, fino ai club di Premier League. C’è però un altro calciatore che l’Inter vorrebbe comperare in vista della prossima stagione. (continua a leggere dopo le foto)

I nerazzurri vogliono rinforzare la difesa per il futuro, è chiaro. Marotta e Ausilio stanno valutando delle valide opzioni. I due avrebbero messo gli occhi su Hermoso, ma non solo. Oltre al difensore dell’Atletico Madrid, stanno salendo le quotazioni di un altro fuoriclasse. Secondo i rumor sul tavolo ci sarebbe la carta Oumar Solet, classe 2000 di proprietà del Salisburgo. Il difensore potrebbe arrivare in prezzo di saldo. Come riferisce «La Gazzetta dello Sport», il contratto ancora in scadenza a giugno 2025 ha abbassato le pretese del Salisburgo: per agguantare Solet nel mercato estivo potrebbero bastare più o meno 10 milioni di euro. Si tratterebbe di “un possibile affare ‘alla Bisseck’, sfruttando la situazione contrattuale del promettente difensore del Salisburgo, affrontato dai nerazzurri nella fase a gironi della Champions League”, come scrive «Calcio Mercato». Ora che l’interesse del Milan sembra scemato, l’Inter potrebbe tentare l’assalto. (continua a leggere dopo le foto)

Calciomercato Inter, Hermoso ma non solo: occhi su Solet per la difesa

Oumar Solet sarebbe dunque un gradito acquisto. Il club nerazzurro sta studiando il suo profilo ormai da settimane e potrebbe tentare l’affondo a stretto giro, come avrete capito, in vista della prossima stagione. Il calciatore del Salisburgo piace soprattutto al ct Inzaghi, che lo trova superiore ad altri per struttura fisica, eccellente qualità tecnica e capacità di essere versatile.